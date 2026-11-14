En los Premios al Deporte Canario 2026 se incorporaron este año dos nuevas categorías, dedicadas a reconocer el trabajo de quienes desempeñan funciones esenciales en la competición

El deporte canario vivió este viernes una de sus noches más especiales con la celebración de la tercera edición de los Premios al Deporte Canario, organizados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez. El Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria acogió una ceremonia en la que se reconocieron los éxitos, las trayectorias y la contribución al deporte de algunas de las figuras y entidades más destacadas de las islas, en un acto presidido por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, y que contó también con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

Imagen cedida Gobierno de Canarias.

En las categorías principales, el reconocimiento a la mejor trayectoria individual fue concedido ex aequo a los futbolistas Pedri González y Yéremy Pino, campeones del mundo con la selección española en 2026, y al luchador Eusebio Ledesma, una de las grandes figuras actuales de la lucha canaria. El Rocasa Gran Canaria recibió el premio al mejor equipo, mientras que la baloncestista Elena Buenavida fue distinguida como deportista promesa y el paratriatleta Lionel Morales, como mejor deportista adaptado.

La edición de este año incorporó dos nuevas categorías, dedicadas a reconocer el trabajo de quienes desempeñan funciones esenciales en la competición. El entrenador Dejan Ojeda recibió el premio a la mejor dirección técnica, mientras que la árbitra internacional de baloncesto Ariadna Chueca fue reconocida por su labor arbitral. La distinción al deporte e igualdad recayó en la jugadora de baloncesto Maite Cazorla y el premio a la entidad destacada en promoción deportiva fue para el Club de Atletismo Insular (CAI) Gran Canaria.

Campeón olímpico

Además, la ceremonia rindió un homenaje especial a Luis Doreste, primer campeón olímpico canario y primer deportista español en conquistar dos medallas de oro olímpicas, con la concesión de una mención honorífica por su extraordinaria trayectoria en la vela.

En el ámbito de los deportes tradicionales y autóctonos, Salvador Sánchez «Borito» recibió el Premio Pedro Molina por toda una vida dedicada a la lucha canaria; Tino de la Nuez, histórico armador y presidente del bote Guerra del Río, fue distinguido con el Premio Especial Federación, y la tripulación femenina del Güi Güi obtuvo el Premio a la Igualdad por su papel pionero en la incorporación de las mujeres a la vela latina canaria.

Tres ediciones

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, destacó que «los Premios al Deporte Canario se han consolidado en apenas tres ediciones como el gran reconocimiento del Archipiélago a quienes, con su esfuerzo, su talento y su sacrificio, elevan el nombre de nuestras islas dentro y fuera de ellas«. «Deportistas como los premiados de este año», continuó, «son un ejemplo para nuestras jóvenes promesas y una demostración de que el deporte canario está en su mejor momento». El vicepresidente subrayó además que «esta gala es también una apuesta por el talento, la salud, la educación y la igualdad».

Por su parte, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, destacó que «pocas cosas representan tan bien lo que somos como pueblo como nuestro deporte. Somos tradición y modernidad, somos nuestras raíces y también los sueños de quienes salen de las islas para conquistar el mundo. Cada uno de los premiados representa una parte de nuestra identidad y nos recuerda que Canarias puede ser pequeña en el mapa, pero es inmensa en talento, en corazón y en ganas de llegar lejos«.

Cabildo de Gran Canaria

Asimismo, Suárez quiso hacer extensivo este reconocimiento a las familias y a quienes trabajan cada día por el deporte canario. «Detrás de cada medalla hay muchos madrugones, viajes interminables, sacrificios y personas que estuvieron ahí mucho antes de que llegaran los aplausos. Por eso, estos premios también pertenecen a las madres, los padres, los entrenadores, los clubes y las federaciones que acompañan a nuestros deportistas. Porque la grandeza de nuestro deporte va mucho más allá de sus campeones: está en nuestra gente, en nuestra historia y en esa capacidad que tenemos para superar las dificultades sin perder nunca nuestras raíces«.

Por último, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó que «el deporte es una herramienta fundamental para construir una sociedad más cohesionada, justa y con mayores oportunidades. En Gran Canaria tenemos claro que debemos apoyar la actividad deportiva desde la base, con una visión democrática que permita que llegue a toda la ciudadanía. Nuestros grandes deportistas nos inspiran a soñar y a mirar hacia lo más alto, pero sabemos que el verdadero trabajo empieza con los pies en el suelo, apostando por el deporte de base como motor de cohesión social y de futuro«.

Premios al Deporte Canario

La tercera edición de los Premios al Deporte Canario reunió en el Teatro Pérez Galdós a representantes del deporte de las islas, instituciones públicas, federaciones, clubes y familiares de los galardonados, en una ceremonia concebida para reconocer tanto los grandes éxitos deportivos como las historias personales que hay detrás de ellos.

El acto se celebró coincidiendo con ExpoDeca 2026, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que tiene lugar del 12 al 15 de noviembre en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria.

La ceremonia puso de relieve la diversidad del deporte canario, desde los éxitos internacionales de sus deportistas hasta el trabajo que desarrollan los clubes y las entidades de promoción deportiva. También reservó un espacio destacado a los deportes tradicionales y autóctonos, cuyo legado forma parte de la identidad cultural de las islas.

Velada cargada de emoción

La solemnidad del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria sirvió de escenario para una velada cargada de emoción, recuerdos y orgullo por el deporte de las islas. Los aplausos y los homenajes a las distintas generaciones de deportistas se sucedieron durante una ceremonia en la que también tuvieron un protagonismo especial las familias de algunos de los galardonados, encargadas de recoger sus premios ante la imposibilidad de asistir por sus compromisos deportivos nacionales e internacionales. La noche concluyó con la interpretación del Himno de Canarias y una fotografía de familia sobre el escenario, como recuerdo de una celebración que reunió el pasado, el presente y el futuro del deporte canario.

Pedri González y Yéremi Pino

Los futbolistas canarios Pedri González y Yéremy Pino protagonizaron uno de los grandes hitos del deporte de las islas en 2026 al proclamarse campeones del mundo con la selección española. El tinerfeño, jugador del FC Barcelona, y el grancanario, integrante del Crystal Palace, representan dos trayectorias diferentes que han alcanzado la élite del fútbol internacional.

Imagen cedida Gobierno de Canarias.

Formados en Canarias antes de dar el salto al fútbol profesional, ambos se han consolidado como protagonistas de una generación que ha llevado el talento de las islas a los grandes escenarios deportivos. El reconocimiento compartido a la mejor trayectoria individual pone en valor su contribución a uno de los mayores éxitos de la historia del fútbol español.

Eusebio Ledesma (Mejor trayectoria individual, ex aequo)

El luchador tinerfeño Eusebio Ledesma comparte el reconocimiento a la mejor trayectoria individual con Pedri González y Yéremy Pino, en una edición que sitúa a la lucha canaria junto a los grandes éxitos del deporte internacional.

Con seis campeonatos regionales de Primera Categoría y un título mundial de ssireum, la lucha tradicional coreana, Ledesma se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de los terreros. En 2026, al frente del Chimbesque, volvió a firmar una temporada histórica, conquistando el Campeonato de Canarias y completando un pleno de títulos en Tenerife con la Liga, la Copa y la Supercopa.

Imagen cedida Gobierno de Canarias.

Rocasa Gran Canaria (Mejor equipo)

El Rocasa Gran Canaria recibió el premio al mejor equipo después de una temporada extraordinaria en la que conquistó la Liga Guerreras Iberdrola y la Supercopa de España de balonmano femenino.

Fundado en 1978 en el barrio de Las Remudas, en Telde, el club ha protagonizado una trayectoria de crecimiento que lo ha llevado desde sus orígenes humildes hasta convertirse en una de las principales referencias del balonmano femenino nacional. Sus éxitos deportivos reflejan décadas de trabajo colectivo y una apuesta sostenida por el deporte femenino en Canarias.

Elena Buenavida

La baloncestista tinerfeña Elena Buenavida, de 22 años, ha protagonizado una trayectoria de gran proyección que la ha llevado a conquistar algunos de los títulos más importantes del baloncesto nacional e internacional.

Tras dar sus primeros pasos deportivos en Canarias, continuó su formación hasta alcanzar la élite con el Valencia Basket, con el que ha conquistado la Liga Femenina Endesa, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Con la selección española logró la plata en el Eurobasket de 2025 y el bronce en el Mundial de 2026, confirmando su consolidación entre las grandes promesas del baloncesto español.

Rocasa Gran Canaria

El entrenador grancanario Dejan Ojeda fue reconocido con el primer Premio al Deporte Canario a la mejor dirección técnica, una categoría incorporada en esta edición para destacar la labor de los profesionales que trabajan desde los banquillos.

Con 27 años, Ojeda dirigió al Rocasa Gran Canaria en una temporada histórica, culminada con la conquista de la Liga Guerreras Iberdrola y la Supercopa de España. Su trayectoria representa la capacidad de los jóvenes técnicos canarios para asumir responsabilidades en la élite y alcanzar grandes éxitos deportivos.

Ariadna Chueca

La árbitra tinerfeña de baloncesto Ariadna Chueca recibió el primer reconocimiento a la mejor labor arbitral de los Premios al Deporte Canario, después de consolidarse como una de las principales figuras españolas del arbitraje internacional.

Su trayectoria incluye la participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en la NBA Summer League. En 2025 hizo historia al convertirse en la primera mujer canaria en arbitrar un encuentro de la Liga ACB masculina, mientras que en 2026 fue designada para dirigir la final del Mundial femenino de baloncesto. Su reconocimiento pone en valor el papel esencial del colectivo arbitral en el desarrollo de las competiciones.

Maite Cazorla

La baloncestista grancanaria Maite Cazorla fue distinguida con el premio al deporte e igualdad por una trayectoria que ha contribuido a ampliar la presencia y visibilidad de las mujeres en el baloncesto de élite.

Tras formarse en Canarias, dio el salto a Estados Unidos, donde desarrolló su carrera universitaria y llegó a competir en la WNBA. Posteriormente continuó acumulando éxitos en Europa, entre ellos la Euroliga femenina de 2025 con el USK Praha. En 2026 sumó a su palmarés la medalla de bronce del Mundial con la selección española, consolidando una carrera que sirve de inspiración a nuevas generaciones de deportistas.

CAI Gran Canaria

Fundado en 1962, el CAI Gran Canaria es el decano del atletismo canario y una de las entidades con mayor trayectoria en la formación y promoción de este deporte en las islas.

A lo largo de más de seis décadas, el club ha desarrollado una labor continuada con deportistas de distintas edades, desde las categorías de iniciación hasta la competición federada. Su trabajo de cantera, acompañado de resultados destacados en campeonatos autonómicos y nacionales, ha contribuido a mantener vivo el atletismo en Gran Canaria y a facilitar que nuevas generaciones encuentren en esta disciplina un espacio para su desarrollo deportivo.

Lionel Morales

El paratriatleta lanzaroteño Lionel Morales volvió a recibir el Premio al Deporte Canario en la categoría de deporte adaptado, después de haber sido distinguido también en la edición de 2024.

Con 21 títulos nacionales y dos diplomas paralímpicos, obtenidos en Río de Janeiro 2016 y París 2024, Morales mantiene una trayectoria de éxitos al máximo nivel internacional. Durante 2026 se proclamó campeón de España de triatlón y duatlón, conquistó dos Copas del Mundo y terminó quinto en el Campeonato del Mundo de Pontevedra. Su palmarés y su continuidad competitiva lo sitúan entre los grandes representantes del deporte adaptado canario.

Luis Doreste

El regatista grancanario Luis Doreste recibió la mención honorífica especial de los Premios al Deporte Canario 2026 como reconocimiento a una de las trayectorias más importantes de la historia del deporte de las islas.

Campeón olímpico en Los Ángeles 1984, junto con Roberto Molina en la clase 470, y en Barcelona 1992, junto con Domingo Manrique en Flying Dutchman, fue el primer deportista canario en conquistar un oro olímpico y el primer español en sumar dos medallas de oro en unos Juegos. Su palmarés incluye además siete títulos mundiales y ocho europeos. En Barcelona 1992 pronunció el juramento olímpico y en Atlanta 1996 fue el abanderado de la delegación española, completando una trayectoria que lo convirtió en una figura histórica de la vela internacional.

Salvador Sánchez

El galdense Salvador Sánchez García, conocido como «Borito», recibió el Premio Pedro Molina por su contribución a la conservación y divulgación de la lucha canaria, un deporte al que ha dedicado buena parte de su vida.

Nacido en 1932, desarrolló su faceta como luchador en Canarias y Venezuela y posteriormente se convirtió en un destacado conocedor de la historia de los terreros. Su trayectoria como escritor, poeta e investigador, con más de veinte publicaciones, incluye obras dedicadas a la lucha canaria y a las tradiciones del archipiélago. Su labor ha contribuido a preservar la memoria de este deporte y transmitirla a distintas generaciones.

Premio Especial Federación

Tino de la Nuez recibió el Premio Especial Federación por su prolongada dedicación a la vela latina canaria y, especialmente, por su vinculación con el bote Guerra del Río, del que ha sido armador y presidente.

Durante décadas ha contribuido al mantenimiento de la embarcación y a su continuidad en las competiciones, desarrollando una labor que va más allá de los resultados deportivos. Su trayectoria representa el compromiso de quienes trabajan desde tierra para que los botes sigan navegando y para preservar una modalidad estrechamente vinculada a la historia marítima de Gran Canaria.

Premio a la Igualdad

La histórica tripulación femenina del bote Güi Güi recibió el Premio a la Igualdad por su papel pionero en la incorporación de las mujeres a la vela latina canaria.

Imagen cedida Gobierno de Canarias.

La iniciativa comenzó en 1995 y dio lugar, en 1996, a la participación de la primera tripulación íntegramente femenina en esta modalidad, encabezada por la patrona Adelina «Mimi» González. Integrado por quince mujeres, el equipo rompió barreras en un deporte tradicionalmente masculino y llegó a imponerse a tripulaciones de hombres en distintas regatas.

Tres décadas después, su experiencia continúa siendo un símbolo de igualdad y un reconocimiento al esfuerzo de aquellas mujeres que abrieron camino para las siguientes generaciones de deportistas.