Olga Ramos, la voz que ha mantenido vivo el arrorró de Canarias, Premio de Honor de la Música Canaria 2026

La trayectoria de Olga Ramos estuvo vinculada a formaciones como la Masa Coral Tinerfeña, Real Hespérides y el Conjunto Acaymo

Los Premios Canarios de la Música distinguirán este año con su Premio de Honor a Olga Ramos Suárez, una de las voces más queridas y representativas del folclore del Archipiélago. La cantadora tinerfeña recibirá este reconocimiento el próximo 2 de diciembre en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna, durante la gala de la octava edición de los galardones, que celebran la creación musical y el trabajo de los artistas y profesionales de las Islas.

Imagen de Olga Ramos. Cedida.

A sus 93 años, Olga Ramos representa una parte esencial de la memoria musical de Canarias. Su voz está unida para siempre a una de las interpretaciones más reconocidas del arrorró, la nana tradicional que ha acompañado a generaciones de familias canarias. Pero su legado va mucho más allá de aquella grabación histórica: ha sido cantadora, bailadora, directora de agrupaciones y una incansable defensora de las tradiciones populares, dedicando buena parte de su vida a enseñar y compartir el patrimonio musical heredado de sus mayores.

Folclore canario

Nacida en 1932 en Punta del Hidalgo, creció en el seno de una familia en la que la música formaba parte de la vida cotidiana. Su padre, Manuel Ramos, y su tío Sebastián Ramos, conocido como ‘El Puntero’, fueron dos de sus principales referentes. De aquella tradición familiar surgiría una de las sagas más reconocidas del folclore canario, Los Ramos de La Punta, cuya manera de cantar y entender la música popular ha perdurado durante generaciones. Uno de los momentos más importantes de su trayectoria tuvo lugar el 5 de agosto de 1958, cuando el musicólogo Manuel García Matos llegó a Punta del Hidalgo para registrar distintas manifestaciones musicales destinadas a la Magna Antología del Folklore Musical de España.

En un cine de su localidad natal, Olga interpretó un arrorró que había aprendido escuchando a su madre y que nunca antes había cantado públicamente. Aquella grabación terminó convirtiéndose en uno de los grandes testimonios sonoros de la tradición canaria, junto a la versión herreña de Valentina la de Sabinosa. Curiosamente, el Teatro Leal, que ahora será escenario de su homenaje, ocupa también un lugar especial en su biografía. Fue allí donde Olga Ramos interpretó por primera vez ante el público aquel arrorró, durante una Fiesta de la Copla celebrada con motivo de las fiestas de San Benito. Décadas después, regresará a ese mismo espacio para recibir uno de los reconocimientos más importantes de la música de Canarias.

Mujer pionera en el folclore canario

Su trayectoria estuvo vinculada a formaciones como la Masa Coral Tinerfeña, Real Hespérides y el Conjunto Acaymo, junto a reconocidos intérpretes como Dacio Ferrera. En 1966 asumió la dirección de la agrupación familiar que acabaría consolidándose como Los Zebenzuí, posteriormente conocida en sus grabaciones como Olga Ramos y Los Zebenzuí. Al frente de este proyecto tuvo que abrirse camino en un ámbito dominado tradicionalmente por hombres, defendiendo su criterio artístico y una forma de interpretar profundamente vinculada a las raíces musicales de La Punta. Sus grabaciones, actuaciones y participaciones en el histórico programa Tenderete, de Televisión Española en Canarias, presentado por Nanino Díaz Cutillas, permitieron que su voz llegara a numerosos hogares del Archipiélago. Su carrera también la llevó a escenarios de la Península y de países como Venezuela, Argentina, Brasil y Alemania.

A esa actividad artística se suma una labor menos visible, pero igualmente importante: la enseñanza de los bailes y las tradiciones populares a nuevas generaciones. Durante décadas impartió clases en centros educativos y colectivos culturales, contribuyendo a preservar manifestaciones del folclore que forman parte de la identidad canaria. También participó durante años en la Parranda de Cantadores, dirigida por su hijo José Manuel Ramos, continuador de la tradición musical familiar.

Punta del Hidalgo

Su aportación ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de Canarias, en 2002, el Galardón Princesa Iraya, en 2014, y el Premio Taburiente, en 2016. En marzo de 2023, el Ayuntamiento de La Laguna le dedicó una plaza en Punta del Hidalgo, situada junto a la calle que lleva el nombre de su tío Sebastián Ramos. Un homenaje especialmente significativo para una artista que nunca ha perdido su estrecha vinculación con el pueblo donde nació.