El Arena Negra será presentado por Mariam Hernández y Óscar Martínez estará al frente de las sesiones de DJ

Programación del Festival Arena Negra.

El Festival Arena Negra 2026 ya tiene los horarios de sus conciertos. La playa de Gran Tarajal acogerá los días 6 y 7 de noviembre dos jornadas de música en directo con artistas nacionales e internacionales. Una edición que contará con la actriz majorera Mariam Hernández como presentadora y con el DJ y locutor de LOS40 Óscar Martínez, encargado de abrir cada jornada, acompañar los cambios entre actuaciones y poner el broche musical al cierre de cada noche.

La programación del viernes 6 de noviembre comenzará a las 20.00 horas con Merche, seguida de Rosana, a las 22.00 horas. Álvaro de Luna actuará a las 00.00 horas y Juan Magán tomará el relevo a las 01.45 horas. Óscar Martínez abrirá la jornada a las 19.30 horas, acompañará los cambios de escenario y volverá a ponerse a los platos al cierre de los conciertos.

El sábado 7 de noviembre, Los Secretos abrirán los conciertos a las 20.00 horas, seguidos de Luis Fonsi, a las 22.00 horas. A las 00.00 horas será el turno de Delaossa y, a las 01.45 horas, de Lauta. Al igual que el viernes, Óscar Martínez abrirá la jornada a las 19.30 horas, se encargará de las sesiones entre actuaciones y del cierre musical de la noche.

Mariam Hernández, majorera con una trayectoria de casi veinte años en cine y televisión

Nacida en Puerto del Rosario, Mariam Hernández cuenta con cerca de veinte años de trayectoria en cine y televisión. Ha participado en series como ´El Comisario´, ´La tira´, ´Cuestión de Sexo´, ´Fenómenos´, ´Gym Tony´ y ´Amar es para siempre´, y más recientemente en producciones como ´La Caza. Irati´, ´Atasco´ y ´Weiss & Morales´. En cine ha formado parte de títulos como ´Seis puntos sobre Emma´, ´Vientos de La Habana´, ´Zona hostil´ y ´El mejor verano de mi vida´. También ha desarrollado su faceta como presentadora y colaboradora en espacios de televisión y radio.

Óscar Martínez, DJ de LOS40 y habitual de grandes festivales

Óscar Martínez es uno de los DJ vinculados a LOS40 con mayor presencia en grandes eventos y festivales de todo el país. DJ oficial de citas como LOS40 Music Awards, LOS40 Primavera Pop y LOS40 Summer Live, ha actuado en recintos como el WiZink Center, el Palau Sant Jordi y el Palacio Vistalegre. Sus sesiones combinan música urbana, electrónica y pop, con una propuesta marcada por la energía y la conexión con el público. Cada tarde también puede escucharse en LOS40.

El Arena Negra de Día

La programación musical del festival se completa el sábado con las actuaciones del Arena Negra de Día, que llevará hasta Gran Tarajal a Andrea Rodríguez y la Banda del Trópico, Kilombo Improvisado, NIA, ContraVentura y Timbeque.

El Festival Arena Negra, uno de los más destacados del calendario anual canario, está organizado por el Cabildo de Fuerteventura, con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Tuineje, Cajasiete y la Asociación La Gavia.