Iván Torres lleva su espectáculo más íntimo a Vecindario y Gáldar

El cantante de Efecto Pasillo actuará el 14 y el 28 de noviembre en el Teatro Víctor Jara y el Teatro Guayres, respectivamente, tras llenar el Teatro Guiniguada y el Espacio La Granja. El monólogo musical combina canciones, interpretación teatral y un relato personal sobre la vulnerabilidad, la salud mental y el autoconocimiento

Iván Torres continúa ampliando el recorrido de Más allá del Pasillo, su proyecto artístico más personal, después de la excelente acogida de sus primeras representaciones en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, donde consiguió completar el aforo. El artista llevará ahora esta propuesta a dos nuevos escenarios de Gran Canaria: el sábado 14 de noviembre al Teatro Víctor Jara de Vecindario y el sábado 28 de noviembre al Teatro Guayres de Gáldar. Ambas funciones comenzarán a las 20:00 horas.

Iván Torres lleva su espectáculo más personal a Vecindario y Gáldar este mes de noviembre

Conocido por ser la voz de Efecto Pasillo y autor de algunas de las canciones más populares del pop canario de las últimas décadas, Torres plantea en este espectáculo un encuentro diferente con el público. Alejado de los grandes escenarios y del carácter festivo que acompaña habitualmente a su trayectoria musical, el cantante explora una faceta más íntima, en la que las canciones y las palabras se convierten en vehículos para contar experiencias personales y reflexionar sobre las contradicciones de la vida y los procesos de transformación.

Un monólogo musical que muestra otra faceta del artista

Dirigido por la actriz y dramaturga Romina Vives, Más allá del Pasillo es un monólogo musical en el que Iván Torres comparte recuerdos, inquietudes, miedos y aprendizajes a través de una combinación de interpretación teatral y música en directo. Sobre el escenario, el artista cuenta con una banda integrada por Javi Ramírez, a la percusión; Juanka Trujillo, al bajo; Pablo Queu, a la guitarra; Elvis Pescosa, al piano; Althay Páez, al timple; y Ana Gil, al clarinete y los coros.

Los músicos acompañan las composiciones en solitario de Torres y aportan riqueza sonora a un espectáculo que amplía sus registros interpretativos y su trayectoria creativa. La propuesta permite descubrir a un artista que se aleja de su faceta más conocida para explorar nuevas formas de expresión a través del teatro y la música.

Salud mental y vulnerabilidad como protagonistas

La salud mental, la vulnerabilidad y el autoconocimiento vertebran buena parte del relato. A través de canciones como A pie de vida, Torres invita a reflexionar sobre la necesidad de conocerse, aceptar las propias contradicciones y encontrar herramientas para afrontar las dificultades que acompañan a la experiencia humana.

La propuesta escénica, diseñada por Nauzet Afonso, refuerza este viaje emocional mediante una escenografía blanca atravesada por líneas negras de estética cómic. Un universo visual minimalista que acompaña al protagonista y contribuye a construir la identidad propia del espectáculo.

Frente a la energía y el optimismo que han convertido a Efecto Pasillo en una de las bandas más reconocibles de la música canaria, Más allá del Pasillo descubre una dimensión más reflexiva y vulnerable de Iván Torres, que encuentra en la interpretación teatral un espacio para compartir historias y experiencias desde una perspectiva cercana.

El estreno en el Teatro Guiniguada coincidió con la presentación de su primer disco en solitario y marcó el comienzo de una nueva etapa creativa, en la que la música, la palabra y la interpretación escénica conviven dentro de un mismo proyecto.

Las próximas citas en Vecindario y Gáldar permitirán al público grancanario acercarse a esta propuesta, que plantea una invitación a mirar más allá de las apariencias, reconocer las propias fragilidades y descubrir el valor de compartir aquellas historias personales que habitualmente quedan fuera de los focos.