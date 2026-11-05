Los últimos análisis confirman que el agua recupera las condiciones adecuadas para el uso recreativo después de seis días de cierre preventivo por la presencia elevada de enterococos intestinales. El Ayuntamiento mantiene las investigaciones para esclarecer el origen de la contaminación.

La playa de Melenara recupera la normalidad. El Ayuntamiento de Telde ha autorizado este jueves, después del mediodía, la reapertura al baño tras recibir los informes favorables de las autoridades sanitarias, que confirman que la calidad del agua vuelve a cumplir las condiciones exigidas para el uso recreativo.

La playa de Melenara en una imagen de archivo. Ayuntamiento de Telde

La prohibición entró en vigor el pasado viernes 30 de octubre, después de que la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria comunicara al Consistorio los resultados de las analíticas realizadas por el Servicio Canario de la Salud. Las muestras, recogidas el miércoles 28 de octubre en dos puntos del litoral, detectaron concentraciones de enterococos intestinales superiores a los límites permitidos en el sector norte de la playa, junto al muelle.

Ante los resultados, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ordenó suspender temporalmente el baño siguiendo las recomendaciones sanitarias y priorizando la protección de los usuarios. La restricción se mantuvo durante los días siguientes hasta que los nuevos controles confirmaron la recuperación de los parámetros microbiológicos.

El Ayuntamiento investiga el origen de la contaminación

Mientras permanecía vigente la prohibición, el Consistorio puso en marcha distintas actuaciones técnicas para intentar determinar el origen de la alteración detectada en el agua. La empresa mixta Aguas de Telde inició inspecciones en las redes de saneamiento mediante cámaras en las conducciones, pruebas con colorantes y otras comprobaciones destinadas a localizar posibles anomalías en las infraestructuras.

El origen de la concentración elevada de enterococos todavía no está esclarecido, por lo que los trabajos técnicos buscan comprobar las distintas hipótesis y descartar posibles incidencias en la red de saneamiento.

El Ayuntamiento destaca la coordinación con los profesionales de Salud Pública del Gobierno de Canarias y los equipos técnicos municipales, así como la importancia de adoptar decisiones conforme a los resultados analíticos y las recomendaciones de las autoridades competentes.

Con la autorización sanitaria, Melenara recupera el baño público después de seis días de cierre preventivo. El Consistorio mantiene su compromiso con la vigilancia de la calidad del agua y la protección del litoral teldense.