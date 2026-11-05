Bruno Savignani, entrenador del Cajasiete Gran Canaria, ha participado en un desayuno informativo organizado por el club

Bruno Savignani, entrenador del Cajasiete Gran Canaria, este jueves 5 de noviembre de 2026. Efe

El entrenador del Cajasiete Gran Canaria, Bruno Savignani, ha afirmado que las derrotas ante Movistar Estudiantes (102-80) y HLA Alicante (84-74) han servido para «poner los pies en el suelo», aprender a atajar la frustración y «demostrar que la Primera FEB no es tan sencilla como pensaba la mayoría».

En un desayuno informativo organizado por el club, el técnico brasileño ha recordado que esta temporada es «una maratón» que obliga a mejorar y «trabajar para mantenernos mentalmente fuertes durante los 40 minutos». Un factor que, ha reconocido, lastró al conjunto amarillo en sendas derrotas ante rivales directos.

«Nos ha pasado factura la frustración ofensiva de algunas malas decisiones. Canastas abiertas que hemos tenido y no hemos metido, hemos fallado dos o tres bandejas, dos tiros abiertos… Eso te quita la confianza, pero no nos puede influir en cómo vamos a estar luego en defensa para brindarnos tranquilidad y acierto», ha reflexionado.

«Un equipo enfadado»

Savignani ha reconocido que la última derrota ante el club madrileño ha hecho que vea a un «equipo enfadado», con ganas de rendir mejor y de hacer retroinspección individual y colectiva. Una receta que «nos va a dar la fuerza y la energía para seguir adelante» en el objetivo de regresar a la Liga Endesa.

El entrenador claretiano ha puesto el foco en los «dos partidos» que tuvo el Gran Canaria en el Movistar Arena, tras pasar de una primera parte «muy buena, con concentración y en el plan de partido» a una segunda mitad en la que tomaron malas decisiones, apareció la frustración y fueron superados físicamente por el Estudiantes.

«Cuando te encuentras un equipo que está en muy buena forma y jugando en su casa, te desconectas defensivamente y te hacen daño. Nosotros no fuimos capaces mentalmente de dar vueltas a esa frustración. Anímicamente nos dejamos afectar, lo que no te permite jugar a tu máximo nivel físico», ha explicado.

Próximo partido

Sobre el duelo ante el Inveready Gipuzkoa Basket (este sábado a las 19.00 hora canaria), ha avisado de que es un rival «con las cosas muy claras». Es capaz de jugar «muy disciplinado» y que será un equipo distinto a los que se ha encontrado el Cajasiete Gran Canaria en estas primeras jornadas ligueras.

Ha explicado que encontrarán un adversario con necesidad de sumar la victoria. Y que buscará imponer su juego interior con dos pívots «muy grandes». Y con exteriores que atraviesan un buen momento a nivel de acierto desde la línea de tres puntos.

Acerca del nivel físico de la Primera FEB, ha recordado que es una competición en la que se permiten contactos que no son posibles en la Liga Endesa. Por lo que jugadores como Fran Guerra, Carlos Alocén o Pierre Pelos tienen que «acostumbrarse a ese tipo de permisividad». «Tenemos que tener paciencia».