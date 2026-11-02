Clara derrota del Cajasiete Gran Canaria ante el Movistar Estudiantes en una gran segundo parte de los madrileños que reaccionaron para llevarse el partido

Clara derrota ente el Movistar Estudiantes del Cajasiete Gran Canaria. Imagen CB Gran Canaria

Cajasiete Gran Canaria cae ante Movistar Estudiantes (102-80) en el Movistar Arena tras un partido en el que los amarillos dominaron durante buena parte de la primera mitad, pero no pudieron contener la reacción del conjunto madrileño en la segunda parte.

El equipo dirigido por Bruno Savignani comenzó el encuentro con mucha intensidad y personalidad, imponiendo su ritmo ante un Estudiantes que llegaba invicto. Con Marques Townes, Joaquín Rodríguez y Fran Guerra como protagonistas, los grancanarios consiguieron abrir una primera ventaja en el marcador. Un triple de Joe Cremo permitió ampliar la diferencia hasta los diez puntos y cerrar el primer cuarto con un favorable 21-30.

Durante el segundo periodo, Cajasiete Gran Canaria mantuvo el control, aunque los locales trataron de reducir distancias. Fran Guerra, el jugador más valorado de los amarillos durante la primera mitad, hizo daño en la pintura y provocó numerosas faltas. También destacó Gudmundsson, que con un robo culminado en un 2+1 y un posterior triple ayudó a recuperar la ventaja visitante. Al descanso, el marcador reflejaba un 41-47.

Reacción estudiantil en la segunda parte

Sin embargo, el encuentro cambió tras el paso por vestuarios. Movistar Estudiantes salió con mayor intensidad y fue recortando diferencias hasta darle la vuelta al resultado. El acierto desde la línea de tres puntos de los madrileños resultó determinante para abrir brecha. Al término del tercer cuarto, los locales ya dominaban por 71-60.

En los últimos diez minutos, Cajasiete Gran Canaria intentó reaccionar, pero se encontró con un rival muy acertado, con Westermann como uno de sus referentes ofensivos. Los amarillos no consiguieron frenar el ataque madrileño y terminaron cediendo por una diferencia de 22 puntos (102-80), después de haber llegado al descanso con seis puntos de ventaja.

Cómo llegaban Estudiantes y Cajasiete

El Estudiantes, que dirige Toni Ten, no conoce la derrota esta temporada. En la jornada 5 cerró su visita a Son Moix con una victoria de 16 puntos, en la que Juampi Vaulet fue el MVP con 13 puntos y una valoración de 22.

Su equipo se apoya en Vaulet, Micah Speight y Travis Munnings como los más valorados, mientras que Omar Silverio es su máximo anotador, con 14 puntos por partido.

El Cajasiete, entrenado por Bruno Savignani, pasó por encima del Córdoba: dominó desde el primer cuarto (12-22), se fue al descanso con 31-47 y llegó a ganar de 24 puntos. Marques Townes, con dos triples seguidos, cambió el signo del partido.

Claves del duelo

El Cajasiete llegaba con jugadores de peso, como Fran Guerra, el más valorado del equipo con 17,6 de valoración, Carlos Alocén y Joe Cremo. Townes es el máximo anotador, con 12,8 puntos por partido.

El choque tenía un componente especial: varios jugadores del Cajasiete han pasado por el Estudiantes, como Fran Guerra, Christian Díaz, Joaquín Rodríguez, Juan Rubio y Roberts Stumbris. Rodríguez no jugó la segunda mitad en Córdoba por un problema en la mano.