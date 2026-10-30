Pelos, sobre su inicio de temporada: «Estoy bien físicamente, el problema está en mi cabeza»

El francés ha asegurado que «es difícil aceptar que estamos en Primera FEB», por lo que necesita «tiempo» para asimilar el descenso y la nueva realidad
El ala-pívot del Cajasiete Gran Canaria Pierre Pelos ha admitido este viernes que, personalmente, está siendo un inicio de temporada «un poco difícil» en lo mental por la adaptación a la Primera FEB: «Estoy bien físicamente, pero el problema está en mi cabeza».
En la rueda de prensa previa al duelo ante Movistar Estudiantes (este domingo a las 17.30, hora canaria), el francés ha asegurado que «es difícil aceptar que estamos en Primera FEB», por lo que necesita «tiempo» para asimilar el descenso y la nueva realidad.
«Este verano fue muy complicado. La llegada de Bruno Savignani y Francesc Solana me ayudó, pero es difícil porque necesitaba aceptar que estábamos en Primera FEB. Ahora estoy muy contento de seguir en Gran Canaria. Para mi familia y para mí es la mejor decisión porque me siento como en casa, y eso es lo más importante”, ha relatado sobre un verano en el que equipos de Liga Endesa llamaron a su puerta.
De cara al duelo ante los madrileños, Pelos ha avisado de que será un partido «muy desafiante» entre dos equipos que optan a pelear por el ascenso a Liga Endesa, aunque ha abogado por tratarlo como «un partido como otro» de la temporada, si bien luego ha admitido que estos encuentros «cuentan doble» al ser rivales directos.
No considera el partido como una final
A pesar de ser un duelo por lo más alto de la Primera FEB, el jugador claretiano no ha querido tratarlo como una final y ha optado por «trabajar e ir mejorando» para ser capaces de plantar cara a un Movistar Estudiantes «con mucho físico».
Con el descenso a Primera FEB, el Cajasiete Gran Canaria ya no tiene compromisos europeos entre semana, una situación que hace que tengan «muchos días para pensar entre partido y partido», lo que ayuda a trabajar más, «pero también te comes más la cabeza», ha reflexionado Pelos.
«La derrota contra el HLA Alicante nos vino bien para entender que teníamos que trabajar más. El primer golpe fue a la cara, pero el segundo no. Tenemos que jugar muy bien este partido porque ya no nos quedan comodines en este inicio de temporada», ha advertido.