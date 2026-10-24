El conjunto amarillo visita este domingo, a las 11:30 horas, al Cajasol Coto Córdoba, que permanece invicto en casa en este inicio liguero

Cajasol Coto Córdoba – Cajasiete Gran Canaria | J5 | Primera FEB 2026/27

El Cajasiete Gran Canaria se enfrentará al Cajasol Coto Córdoba este domingo a partir de las 11:30 horas, en un encuentro que se disputará en la pista del conjunto andaluz.

El conjunto amarillo afronta el encuentro después de clasificarse para los octavos de final de la Copa España tras imponerse al Bueno Arenas Albacete Basket por 82-105.

El Córdoba ya ha derrotado en su pista al Caja Rural Zamora y al Caja 87, y estuvo cerca de sorprender al Iberolea Palencia a domicilio, donde cayó por 70-67.

La plantilla del Cajasiete Gran Canaria llegó por carretera a Córdoba el jueves y realizó este viernes su primer entrenamiento en el escenario del encuentro, donde volverá a ejercitarse el sábado antes del partido del domingo.

Clasificación Primera FEB

El Cajasiete Gran Canaria ocupa la cuarta posición de la clasificación de Primera FEB, con un balance de tres victorias y una derrota tras las primeras cuatro jornadas. Por su parte, el Cajasol Coto Córdoba se sitúa en la zona media, octava posición de la tabla, con dos triunfos y dos derrotas. Los amarillos buscarán una nueva victoria a domicilio para mantenerse en la lucha por los puestos de cabeza, mientras que el conjunto andaluz tratará de aprovechar el factor cancha para igualar su balance.