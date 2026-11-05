El Pabellón Santiago Martín acogió este jueves el partido de la sexta jornada de la EuroCup entre La Laguna Tenerife y el UB-T Club-Napoca

La Laguna Tenerife retomó este jueves la EuroCup, coincidiendo con la visita a la Isla del UB-T Cluj-Napoca en la sexta jornada del torneo. El equipo aurinegro defendió su liderato al frente del Grupo B ante el nuevo gigante del baloncesto rumano, un club con un fuerte respaldo social, institucional y económico detrás, que se ha erigido en uno de los proyectos emergentes más interesantes surgidos la última década en el continente.

El respaldo financiero del banco más grande de Rumanía (de ahí las siglas de UB-T en su naming: Universitatae – Banca Transilvania) y del Ayuntamiento de Cluj-Napoca para dotar a la entidad de una importante infraestructura, entre ellos su mudanza al BT Arena, pabellón multiusos para más de 10.000 espectadores, ha permitido al próximo adversario canarista compaginar hasta dos competiciones europeas en los últimos años.

El grupo que dirige Mihai Silvasan, una leyenda local, compite tanto en la EuroCup, donde el club acumula un total de 82 partidos, como en la ABA-League, la histórica Liga Adriática. Exento de participar en su torneo doméstico hasta las series finales.

Campeón de la liga rumana en ocho ocasiones, las últimas seis de manera consecutiva; siete veces campeón de Copa y cinco de la Supercopa, el Cluj-Napoca lleva años armando plantillas de mucho nivel para ser protagonista también en el escenario continental.

Así llegan los equipos al partido

El Cluj-Napoca llegaba a la Isla con un balance de 2/3 en la Eurocup, después de haber ganado al Umana Reyer Venezia (98-92) y sumado un holgado triunfo a domicilio en la pista del Siauliai lituano (75-94), en la segunda y tercera fecha del torneo, respectivamente. La escuadra blanquinegra es además sexto (2/3) en el Grupo B de la Liga Adriática y viene de caer este lunes en Belgrado, ante el Partizán de Joan Peñarroya (97-77).

Por su parte, La Laguna Tenerife llegaba al partido de este jueves tras el tropiezo en la Liga Endesa del pasado fin de semana ante el Leyma Coruña (93-89). El conjunto canarista ocupa la cuarta plaza de la competición con un balance positivo de cuatro victorias y dos derrotas. En la EuroCup, los tinerfeños llegan contando por victorias sus tres últimos partidos, entre ellos el de la última jornada disputado también en el Santiago Martín ante el Reyer Venezia italiano (82-80), segundo clasificado del Grupo B.

Las peñas del CB Canarias también recuerdan a Jesús de Miguel

Las peñas del CB Canarias se han sumado a las muestras de cariño y respeto hacia Jesús de Miguel con un homenaje celebrado este jueves en los alrededores del pabellón Santiago Martín. Sus representantes han depositado una ofrenda floral en memoria del jugador del CD Tenerife en los momentos previos al encuentro de este jueves, como muestra de solidaridad con el club blanquiazul, sus familiares y todos los aficionados.

RTVC

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