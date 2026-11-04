Elena Buenavida se ha consolidado en la élite del baloncesto femenino español con el Valencia Basket y con la selección española, con quien logró la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Berlín recientemente

Elena Buenavida con el Valencia Basket. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

La jugadora tinerfeña, de 22 años, Elena Buenavida Estévez, recibe el Premio al Deporte Canario 2026 a la deportista promesa tras conquistar la Liga y la Supercopa con el Valencia Basket y lograr el bronce mundial con España en el último campeonato celebrado el pasado verano.

Con apenas 22 años, Elena Buenavida ha conseguido que la palabra promesa comience a quedarse pequeña para describir su trayectoria. La jugadora tinerfeña se ha consolidado en la élite del baloncesto femenino español, ha conquistado títulos nacionales con el Valencia Basket y acaba de subir al podio de un Campeonato del Mundo con la selección española. Una progresión que ahora recibe el Premio al Deporte Canario 2026 a la deportista promesa, un reconocimiento a una de las jóvenes figuras con mayor proyección del deporte de las islas.

La distinción, según informa un comunicado, concedida por un jurado de 32 periodistas deportivos de todas las islas, reconoce especialmente un 2026 extraordinario para la baloncestista, que se proclamó campeona de la Liga Femenina Endesa y de la Copa de la Reina, además de conquistar la Supercopa de España al comienzo de la nueva temporada. A estos éxitos se suma la medalla de bronce obtenida con España en el Mundial disputado en Alemania y la firma de un contrato de desarrollo con Minnesota Lynx, una de las franquicias de referencia de la Women’s National Basketball Association (WNBA) de Estados Unidos.

Buenavida sucede en esta categoría a la regatista Marta Mansito, galardonada en 2025, y se incorpora a una relación de jóvenes talentos que representan el presente y el futuro del deporte canario.

Orgullo mundial

La trayectoria de Elena Buenavida también está estrechamente vinculada a la selección española, con la que ha ido superando etapas desde las categorías inferiores hasta consolidarse en el equipo absoluto.

Su debut con la selección absoluta llegó en febrero de 2025, en un encuentro frente a Austria que aseguró la clasificación de España para el Campeonato de Europa. Meses después, participó en el EuroBasket femenino y conquistó la medalla de plata, su primer gran éxito con el combinado nacional sénior.

En septiembre de 2026 volvió a ser protagonista de una cita histórica para el baloncesto español. Buenavida formó parte de la selección que conquistó la medalla de bronce en la Copa del Mundo celebrada en Berlín, después de superar a Alemania en el partido por el tercer puesto. La tinerfeña compartió aquella experiencia con otra de las grandes representantes del baloncesto canario, la grancanaria Maite Cazorla, que también será distinguida en los Premios al Deporte Canario 2026, en su caso por su trayectoria en materia de deporte e igualdad.

Para Buenavida, el bronce mundial supuso la culminación de un recorrido internacional iniciado muchos años antes. En las categorías inferiores de España había conquistado, entre otros logros, el título europeo sub-20 de 2022 y el campeonato continental sub-19 de baloncesto 3×3 en 2021, además de alcanzar el subcampeonato mundial sub-19 en 2023 y el europeo sub-20 en 2024.

Raíces canarias

Los primeros pasos de Elena Buenavida en el baloncesto se remontan a su infancia en Tenerife, donde comenzó a jugar en el entorno del colegio Luther King de San Miguel de Abona. Su formación continuó en el Club Baloncesto Luther King Sur y posteriormente en el Club Baloncesto Luther King Laguna, etapas fundamentales en su desarrollo deportivo. Allí empezó a destacar por sus condiciones y su carácter competitivo, hasta despertar el interés de los principales programas de formación del baloncesto español.

Con catorce años tomó una de las decisiones más importantes de su carrera al trasladarse a Barcelona para incorporarse al centro de alto rendimiento Segle XXI. Durante cuatro temporadas continuó su crecimiento deportivo y académico, compitiendo en categorías nacionales y consolidándose como una de las jugadoras más prometedoras de su generación.

En 2022 fichó por el Valencia Basket, con el que dio el salto definitivo a la élite del baloncesto femenino. Su progresión incluyó también una etapa de cesión en el Lointek Gernika, que le permitió acumular experiencia competitiva antes de regresar al conjunto valenciano. Desde entonces, su carrera ha seguido una trayectoria ascendente, con títulos de Liga, Copa y Supercopa, además de su presencia en las grandes competiciones europeas.

Destino WNBA

El extraordinario crecimiento de Elena Buenavida ha despertado también el interés del baloncesto estadounidense. El pasado mes de agosto, Minnesota Lynx anunció la firma de un contrato de desarrollo con la jugadora tinerfeña, un acuerdo que contempla su incorporación a la franquicia en el verano de 2027.La oportunidad representa un nuevo paso en una carrera que, pese a su juventud, ya ha alcanzado algunos de los escenarios más importantes del baloncesto europeo y mundial.

Su posible llegada a la WNBA supondría también un nuevo motivo de orgullo para el deporte canario, que continúa aportando talento a las principales competiciones internacionales.

La trayectoria de Buenavida es, además, un ejemplo de la importancia del deporte de base y de los programas de formación para que las jóvenes deportistas puedan desarrollar su talento. Desde las canchas del Luther King hasta los grandes pabellones europeos, su historia demuestra el valor de las oportunidades que permiten transformar la ilusión de una niña en una carrera profesional de máximo nivel.

Elena Buenavida recibirá el Premio al Deporte Canario 2026 a la deportista promesa el próximo 13 de noviembre, durante la tercera edición de la gala, que se celebrará en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con ExpoDeca, la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias.

El galardón concedido forma parte de la tercera edición de los Premios al Deporte Canario, impulsados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, para reconocer los méritos y las trayectorias más destacadas del deporte del archipiélago.