Las cuentas insulares crecen en 116,3 millones de euros y destinan 353,8 millones a políticas sociales, la mayor dotación de su historia

Declaraciones: Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria contará en 2027 con un presupuesto de 1.171.759.505,13 euros, lo que supone un incremento de 116,3 millones de euros, un 11,02 por ciento más que en el ejercicio anterior.

El presidente de la corporación insular, Antonio Morales, acompañado por el consejero de Hacienda y Emergencias, Pedro Justo Brito, ha presentado este jueves unas cuentas que «refuerzan los recursos destinados a las políticas sociales, la inversión pública y la diversificación económica, con el objetivo de dar continuidad a los principales proyectos de transformación de Gran Canaria».

El proyecto presupuestario, aprobado por el Consejo de Gobierno y pendiente de su ratificación definitiva en el Pleno durante el mes de noviembre, contempla 353.782.362,78 euros para políticas sociales, 372.196.469,80 euros para partidas de carácter económico y una inversión global de 302.100.716,81 euros. Tres grandes magnitudes que reflejan las prioridades del Gobierno insular para el próximo ejercicio.

En su intervención, Morales ha situado las nuevas cuentas en un contexto internacional marcado por la inflación, los conflictos bélicos y las crisis migratoria y climática, circunstancias que, según ha señalado, obligan a las administraciones públicas a reforzar su capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para 2027 asciende a 1.171 millones

«Cinco grandes desafíos»

El presidente ha explicado que el presupuesto se articula en torno a cinco grandes desafíos. El de fortalecer la cohesión social y la igualdad; dinamizar la economía y el empleo; avanzar en la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático; proteger la cultura y el patrimonio histórico y natural; y promover los derechos democráticos, la participación ciudadana y la solidaridad.

«El mayor esfuerzo presupuestario en políticas sociales»

Las políticas sociales vuelven a ocupar un lugar central en las cuentas insulares. El Cabildo destinará a este ámbito 353.782.362,78 euros, lo que representa el 30,19 por ciento del presupuesto y supone un incremento de 7,8 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Se trata, según ha destacado Morales, de la mayor dotación destinada a políticas sociales en la historia de la institución.

Estos recursos permitirán continuar reforzando la atención a las personas mayores, menores, personas con discapacidad y colectivos en situación de vulnerabilidad, además de sostener las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza, la exclusión social y las desigualdades.

Entre las actuaciones previstas destaca la continuidad de la ampliación de plazas sociosanitarias en el conjunto de la isla, un esfuerzo que el Cabildo está afrontando con recursos propios y que permitirá avanzar hacia una capacidad asistencial cercana al doble de la contemplada en el Plan Sociosanitario vigente.

Más de 302 millones de euros para inversiones

Otro de los principales ejes del presupuesto de 2027 es el crecimiento de la inversión pública, que alcanza los 302.100.716,81 euros, el 25,78 por ciento del total de las cuentas insulares. Esta cifra representa un incremento de 81,95 millones de euros respecto al presupuesto anterior y permitirá continuar desarrollando actuaciones estratégicas en materia de infraestructuras, equipamientos públicos, movilidad, vivienda, sostenibilidad y desarrollo territorial.

Morales ha destacado la importancia de mantener la capacidad inversora del Cabildo como instrumento para dinamizar la actividad económica, generar oportunidades y mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la población.

En este sentido, las cuentas permitirán seguir avanzando en el Plan Transforma, en cuyo marco, según ha explicado el presidente, se están ejecutando actualmente alrededor de 2.000 millones de euros en inversiones en la isla. Entre los proyectos y actuaciones a los que se dará continuidad figuran las inversiones en carreteras y redes viarias, la mejora de las áreas comerciales e industriales, las políticas públicas de vivienda, la renovación de las infraestructuras turísticas y los planes de cooperación económica con los municipios y mancomunidades.

También se contemplan actuaciones en infraestructuras hidráulicas, como desaladoras, depuradoras y emisarios, entre ellos el de Bocabarranco, así como proyectos vinculados a las energías renovables, la digitalización y el desarrollo de una isla inteligente.

En el ámbito sociosanitario, las inversiones incluyen actuaciones en equipamientos como el antiguo Hospital Psiquiátrico, Los Salesianos de Guía, Taliarte, San Francisco de Paula y Adepsis.

Proyectos culturales y deportivos

A estas iniciativas se suman grandes proyectos culturales, deportivos y de equipamientos públicos, entre ellos el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria, el nuevo pabellón de Infecar, el nuevo Estadio de Gran Canaria, el nuevo Centro Insular de Deportes y la rehabilitación de la Ciudad Deportiva Gran Canaria.

Las cuentas también permitirán continuar con las expropiaciones necesarias para el futuro tren de Gran Canaria, la protección de los parques arqueológicos y del patrimonio histórico, la reforestación, la mejora de los ecoparques y las actuaciones de apoyo a la agricultura y la ganadería.