Hoy y mañana se celebra el I Foro de Cambio Climático en Telde, Gran Canaria, con más de 200 profesionales

Más de 200 personas han muerto este año por causas directamente relacionadas con el cambio climático, especialmente por altas temperaturas. Hoy y mañana, 4 y 5 de noviembre, se celebra el I Foro de Cambio Climático en el municipio de Telde, en Gran Canaria. Congrega a científicos, administraciones y empresas para buscar respuestas a los desafíos ambientales del Archipiélago.

Unos 200 profesionales participan en cada jornada de este primer foro canario de cambio climático.

Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía explica que se ha organizado porque «las personas se están preocupando por llevar adelante medidas para luchar contra el cambio climático«.

Un cambio que puede aventurarse a través de gafas de realidad virtual disponibles durante la jornada. El foro también cuenta con un refugio climático virtual.

Arranca el I Foro de Cambio Climático en Telde, Gran Canaria / Gobierno de Canarias

Se trata de un punto de encuentro para y por los canarios. «Deben conocer qué se está haciendo desde la administración, la ciencia, los investigadores y la ciudadanía», comenta Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica.

Por su parte, los expertos advierten que las consecuencias del cambio climático ya se dejan sentir en Canarias. Aridane González, presidente del Comité de Personas Expertas para el Estudio del Cambio Climático detalla que durante el foro «se va a hablar de descarbonización, y ahí el Gobierno de Canarias ha hecho un enorme papel, porque se va a hablar de mitigación y adaptación que es donde Canarias tiene que trabajar intensamente a través de toda la sociedad».

Durante la jornada de mañana, 5 de noviembre, el protagonismo será para los océanos y la biodiversidad.