La investigación, impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, analiza los riesgos y vulnerabilidades del sector agropecuario del archipiélago

El aumento de las temperaturas, la menor disponibilidad de agua y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos amenazan cultivos estratégicos de Canarias como el aguacate, el mango, el plátano, la vid y los frutales templados, además de afectar a la ganadería y la actividad apícola, según los resultados de un estudio presentado este viernes por el Gobierno de Canarias.

El cambio climático amenaza cultivos como el aguacate, el plátano y la vid en Canarias / Gobierno de Canarias

La investigación, impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía, analiza los riesgos y vulnerabilidades del sector agropecuario del archipiélago ante los escenarios climáticos presentes y futuros y plantea medidas para mejorar su adaptación, según ha informado el Gobierno en un comunicado.

Los resultados se dieron a conocer durante la primera de las Jornadas Insulares de Transferencia ‘El futuro del campo canario frente al cambio climático’, celebrada en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), en Valle de Guerra, La Laguna, con la participación de profesionales, técnicos y representantes de organizaciones agrarias.

Trasladar el conocimiento científico a agricultores y ganaderos

El estudio aborda también los bioíndices de riesgo en agricultura, los efectos del cambio climático sobre cultivos estratégicos, el impacto en la ganadería y el estrés térmico laboral, además de proponer medidas de adaptación y mitigación para reforzar la resiliencia del sector primario.

El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, destacó la importancia de trasladar el conocimiento científico a agricultores y ganaderos para que puedan anticiparse a los efectos del cambio climático y adoptar decisiones en la gestión de sus explotaciones.