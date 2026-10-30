El 112 registró 44 incidentes entre junio y octubre, un 7,3 % más que en 2025. La mayoría fueron conatos y ninguno alcanzó la consideración de gran incendio

Conato en Icod de Los Vinos, en Tenerife. Foto de archivo

Canarias ha cerrado la temporada de mayor riesgo de incendios forestales sin registrar ningún gran fuego. Entre el 1 de junio y el 15 de octubre de 2026, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 contabilizó 44 incidentes relacionados con incendios forestales, frente a los 41 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 7,3 %.

Del total de incidentes, 39 fueron conatos, el 88,6 %, mientras que los cinco restantes fueron incendios. Ninguno de ellos llegó a convertirse en un gran incendio forestal.

Gran Canaria y Tenerife concentran la mayoría de los incidentes

Por islas, Gran Canaria registró 20 incidentes, de los que 16 fueron conatos y cuatro incendios. Tenerife contabilizó 19, con 18 conatos y un incendio.

En La Palma se produjeron tres conatos, mientras que El Hierro y La Gomera registraron un conato cada una.

Conato de incendio en Cazadores, en Telde. Foto de archivo

La prevención y la coordinación, claves durante la temporada

El viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, ha destacado la importancia de la detección temprana, la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y la colaboración ciudadana para evitar que los pequeños focos puedan convertirse en incendios de mayor magnitud.

Aunque el periodo de prealerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria finalizó el pasado 15 de octubre, las autoridades recuerdan que el peligro no desaparece por completo con el fin del verano y que es necesario mantener la vigilancia durante todo el año.

Desde Emergencias se insiste en la importancia de avisar al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de fuego, sin acercarse al lugar del incidente.