El 112 registró 44 incidentes entre junio y octubre, un 7,3 % más que en 2025. La mayoría fueron conatos y ninguno alcanzó la consideración de gran incendio
Canarias ha cerrado la temporada de mayor riesgo de incendios forestales sin registrar ningún gran fuego. Entre el 1 de junio y el 15 de octubre de 2026, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 contabilizó 44 incidentes relacionados con incendios forestales, frente a los 41 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 7,3 %.
Del total de incidentes, 39 fueron conatos, el 88,6 %, mientras que los cinco restantes fueron incendios. Ninguno de ellos llegó a convertirse en un gran incendio forestal.
Gran Canaria y Tenerife concentran la mayoría de los incidentes
Por islas, Gran Canaria registró 20 incidentes, de los que 16 fueron conatos y cuatro incendios. Tenerife contabilizó 19, con 18 conatos y un incendio.
En La Palma se produjeron tres conatos, mientras que El Hierro y La Gomera registraron un conato cada una.
La prevención y la coordinación, claves durante la temporada
El viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, ha destacado la importancia de la detección temprana, la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y la colaboración ciudadana para evitar que los pequeños focos puedan convertirse en incendios de mayor magnitud.
Aunque el periodo de prealerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y Gran Canaria finalizó el pasado 15 de octubre, las autoridades recuerdan que el peligro no desaparece por completo con el fin del verano y que es necesario mantener la vigilancia durante todo el año.
Desde Emergencias se insiste en la importancia de avisar al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de fuego, sin acercarse al lugar del incidente.