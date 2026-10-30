Miguel Ángel Daswani: «En ‘Tierra de Volcanes’ vamos a mostrar todo lo bueno que tienen las Islas y a buscar respuestas a sus desafíos»

El presentador regresa a Televisión Canaria para ponerse al frente, junto a Dulce Fleitas, del magacín que ocupa las tardes de lunes a viernes, a partir de las 19:40 horas

Televisión Canaria acaba de estrenar el magacín ‘Tierra de Volcanes’, que ocupará las tardes de lunes a viernes, a partir de las 19:40 horas, tras ‘Hay que verlo’. Al frente del nuevo programa están dos caras conocidas por la audiencia del canal autonómico, Miguel Ángel Daswani y Dulce Fleitas. Hablamos con Miguel Ángel Daswani, que regresa a la televisión después de varios años dedicado a la información radiofónica.

Tras una dilatada experiencia como presentador de informativos y también en cargos de responsabilidad, regresas a Televisión Canaria con un magacín de tarde. ¿Cómo afrontas este nuevo reto?

Con muchas ganas, porque es un registro bastante distinto al de un informativo. Aquí las noticias son más amables. Canarias es un continente en miniatura, con mucho que enseñarle al mundo y a nosotros mismos, porque en ocasiones no conocemos las maravillas que esconde cada una de las islas y al mismo tiempo es una tierra con grandes desafíos por delante. Y justo estos dos asuntos son los que vamos a tratar en ‘Tierra de volcanes’.

Cuéntanos con más detalle qué nos va a ofrecer el formato de ‘Tierra de Volcanes’.

Vamos a enseñar en 40 minutos, como te digo, todo lo bueno que tenemos y vamos a buscar respuestas también a esos grandes retos que tiene este Archipiélago por delante: desde el cuidado medioambiental, a la Canarias vaciada. En ocasiones, lo haremos entrevistando a un protagonista en plató; en otras le mostraremos a los espectadores imágenes de un lugar concreto, para que ellos mismos juzguen. Nuestros reporteros, a pie de calle, nos pondrán siempre en contexto siempre con algunos mini reportajes, que en un minuto y o minuto y medio, nos harán reflexionar. Confiamos en que sea un programa muy entretenido, en el que vamos a incorporar también a la ‘inteligencia natural’: no se llamará ni Siri ni Alexa, sino ‘Guayota’, que es mucho más nuestro.

Tienes como compañera a Dulce Fleitas, otra conocida profesional en RTVC. ¿Qué funciones tendrán cada uno en el programa?

Mi papel será el hilo conductor de las distintas secciones y ella se encargará de los contenidos más importantes. Nos va a traer cada día la previsión del tiempo, y nos mostrará las imágenes más curiosas de nuestra geografía y de distintas partes del mundo. Dulce, con la que es un gustazo trabajar, tratará de implicar a los espectadores en el programa, para que nos envíen todas esas curiosidades que no caben en un informativo.

«Cambio el traje, la chaqueta y la corbata, por un ‘chino’ y una camisa remangada, porque buscamos justamente eso, cercanía con el espectador»

Tu currículo te avala como un profesional estrechamente vinculado a la información. ¿Tendrá ésta más peso que el entretenimiento?

Es verdad que cambio el traje, la chaqueta y la corbata, por un ‘chino’ y una camisa remangada, porque buscamos justamente eso: cercanía con el espectador. Pero sigue siendo información. ¿Quién puede decir que no es política o economía el cuidado del sector primario o la vigilancia del litoral? Nos olvidamos, eso sí, de las guerras partidistas.

En los últimos años has estado dedicado a la radio. Pregunta obligada: ¿qué medio prefieres?

¡Esa pregunta es ruin! ¡Son distintos! La radio por la mañana y la tele por la noche. Nosotros estaremos de 19.40 a 20.30 cada día. ¡Y eso ya es noche!, mucho más con el horario de invierno que estamos a punto de estrenar. Es la combinación perfecta, para un presentador. (risas)

Tu experiencia televisiva al frente de las cámaras ha sido principalmente como presentador de informativos, pero también te vimos en 2020 al frente de un programa de debate como ‘Fuera de plano’. ¿Qué te aportó esa experiencia?

¡Muchísimo! Fue volver a la televisión en directo cinco años después de haber presentado los informativos. Y la tele en directo curte. Mucho más en un formato de debate y en temas tan delicados como el Covid o la erupción de Cumbre Vieja. Luego llegó ‘Punto de partida’, que era un programa de reportajes grabado, con un grafismo espectacular. Lo mejor de todo, es que cuando me han presentado al equipo técnico de ‘Tierra de Volcanes’, me he llevado la sorpresa de que los conocía a casi todos y son un equipo estupendo. Volver a trabajar con Ángela Vigil, la realizadora, es un lujo. Y con la dirección , que asumen Sergio Hernández y Rober Rodríguez, está siendo fácil el entendimiento. Ahora solo falta que yo me acuerde de hacer televisión porque hace once años que no hago un programa diario en directo.

¿Echas en falta algún contenido o formato concreto en la televisión actual, y no hablo solo de Canarias, sino del panorama nacional, en general?

Echo de menos programas divulgativos de todo lo que nos rodea: llegada de la Inteligencia Artificial a nuestras vidas, incidencia de las nuevas tecnologías en el mundo laboral, planificación territorial… ¡Que sepamos donde estamos y a donde vamos! Nosotros, en ‘Tierra de Volcanes’, como te comenté, vamos a tener una ‘Inteligencia Natural’. Echo de menos debates también en el que los protagonistas no recurran al «y tú más» y me gustaría también espacios humanistas. No podemos olvidar de que detrás de cada cifra, de cada decisión política y de cada problema social, hay una persona.

Confiésame, ¿qué te gustaría hacer que aún no hayas hecho en periodismo?

Pues no me lo he planteado. Tal vez un programa nocturno de contacto con el oyente. Que llamen y te cuenten. El famoso ‘Hablar por Hablar’, de la Ser de toda la vida, y que ahora se llama ‘El Faro’. ¡Para ser corresponsal de guerra, mejor con 30 años! (risas)