‘Mira quién viene a cenar’ recibe a José Ramallo y Conrado Flores, integrantes del grupo cómico ‘El Supositorio’

El programa de entrevistas y gastronomía que conducen Rafa Méndez y Luna Zacharias nos descubrirán las caras más personales de los dos humoristas, este viernes 30 de octubre, a las 23:15 horas

El programa de Televisión Canaria ‘Mira quién viene a cenar‘, que conducen Rafa Méndez y Luna Zacharias, cuenta este viernes 30 de octubre, a partir de las 23:15 horas, con José Ramallo y Conrado Flores, humoristas integrantes del grupo ‘El Supositorio’. A las puertas de cumplir sus bodas de plata, Rafa Méndez abre las puertas de su casa a ambos cómicos para compartir una charla distendida en la que no faltan las risas, la complicidad y las anécdotas más sorprendentes de sus 25 años de trayectoria profesional juntos.

A lo largo de la velada, José y Conrado repasarán el día a día del grupo cómico, los viajes, las actuaciones y algunos de los momentos que han marcado su carrera. La conversación también dejará espacio para temas más personales y permite descubrir la especial relación de amistad que les une desde pequeños.

Entre confidencias, risas y recuerdos, el episodio ofrece una visión cercana y divertida de dos artistas que llevan años haciendo reír al público canario.

Como es habitual, la chef y vecina de Rafa, Luna Zacharias, sorprende a los invitados con un menú. La cena comienza con un picoteo de higos rellenos de jamón ibérico y queso feta. Como plato principal, propone unos puerros con ajoblanco, mientras que un bizcocho de plátano pone la nota dulce a la noche.

‘Mira quién viene a cenar’ combina gastronomía, entrevista y entretenimiento en un ambiente cercano y familiar. El programa ha contado en anteriores entregas con invitados como Lydia Lozano, Caco Senante, David Ascanio, Agoney, Iván Torres, Marilia, Aarón Gómez, Marta González de Vega, Ceci Wallace, Álex Mercurio, Mel Ömana, Mario Falero y Shaila Dúrcal.