‘Mi ilustrísimo amigo’ y ‘Benito Pérez Buñuel’ llegan a Canarias Play

La plataforma de contenidos de RTVC incorpora las dos producciones canarias que se acercan a la figura de Benito Pérez Galdós coincidiendo con la celebración del Congreso Internacional Galdosiano en Las Palmas de Gran Canaria

Canarias Play amplía su catálogo de cine canario con la incorporación de ‘Mi ilustrísimo amigo’ y ‘Benito Pérez Buñuel’, dos producciones canarias que ofrecen distintas miradas sobre la vida y el legado de Benito Pérez Galdós. Tras su emisión en Televisión Canaria, ya están disponibles para disfrutar en cualquier momento en la plataforma de contenidos de RTVC.

La incorporación de estas dos producciones coinciden con la celebración, en la Casa-Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, del XIII Congreso Internacional Galdosiano, una cita académica que, bajo el lema ‘Galdós, presente y futuro. Nuevos retos del galdosismo’, propone abrir un espacio de diálogo colectivo sobre los desafíos y las perspectivas de futuro de los estudios dedicados al escritor grancanario.

La programación cinematográfica de ese Congreso incluye la proyección este mismo jueves 29, a las 19:00 horas, de ‘Mi ilustrísimo amigo’, seguida de un coloquio con la participación de su productor, Chedey Reyes; su directora, Paula Cons Varela; y la actriz Lucía Veiga.

El pasado martes, el director de ‘Benito Pérez Buñuel’, Luis Roca, participó en el seminario ‘Galdós transmedia’ con la ponencia ‘La deuda de Galdós en Buñuel, más allá de lo que se creía’.

Galdós y Pardo Bazán, más allá de la literatura

Dirigida por Paula Cons, la película ‘Mi ilustrísimo amigo’ se adentra en la historia de amor y amistad que mantuvieron Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán durante más de dos décadas.

A través de las cartas que la escritora gallega envió al autor canario, la cinta descubre una relación marcada por la pasión, los celos y la complicidad intelectual entre dos figuras fundamentales de la literatura española.

La película, rodada entre Madrid y Gran Canaria, cuenta con la participación de Televisión Canaria y es una coproducción de la canaria Jugoplastika y la gallega Agallas Films. Lucía Veiga y Paco Déniz dan vida a los dos escritores en esta historia que también retrata a una mujer adelantada a su tiempo, que defendió su libertad personal e intelectual frente a las convenciones del siglo XIX.

La cinta ha cosechado varios reconocimientos en festivales nacionales e internacionales, entre ellos el premio a Mejor Película en el Berlin Women Cinema Festival y el Premio del Público en el Festival de Cine de Madrid.

La huella de Galdós en el cine de Buñuel

Por su parte, ‘Benito Pérez Buñuel’, dirigido por Luis Roca y producido por Marta de Santa Ana Pulido, explora la huella que dejó la obra de Galdós en el cineasta aragonés Luis Buñuel.

El documental parte de una confesión del propio director, que en 1969 reconoció ante el escritor Max Aub que Galdós era la única influencia que admitiría sobre su obra. A partir de esta declaración, la película propone un recorrido por las conexiones entre ambos creadores, combinando entrevistas, animación, ficción y recursos del falso documental.

A lo largo de sus 74 minutos, reúne testimonios de especialistas como Víctor Fuentes, Arantxa Aguirre, Elena Poniatowska y Yolanda Arencibia, que ayudan a descubrir los vínculos literarios y cinematográficos entre dos autores universales. Figuras como Jerónimo Saavedra, José Luis Gil, Luis Bajo, Joel Bosqued, Manuel Castillo Mari Carmen Sánchez dan voz a los distintos personajes que aparecen en el documental.

La producción también ha recorrido citas internacionales como el festival IDFA de Ámsterdam, el Festival Internacional de Cine de Granada y el mercado audiovisual Ventana Sur de Buenos Aires.

Con la llegada de ambos títulos, Canarias Play acerca al público dos facetas menos conocidas de Benito Pérez Galdós, desde su vida sentimental hasta su influencia en el séptimo arte, dando espacio a las producciones vinculadas a la cultura y la creación audiovisual de las Islas.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.