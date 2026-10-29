La muerte y el demonio, protagonistas en ‘Crónicas de San Borondón’

El programa de La Radio Canaria, viernes a las 22:00 horas, se ocupará de cómo el Arte representa ambos asuntos

La noche de los ‘finaos’ tendrá su espacio en La Radio Canaria en el magacín ‘Crónicas de San Borondón’, viernes a las 22:00 horas y en redifusión el domingo alas 00:00 horas, que abordará asuntos como la Muerte y el demonio y sus representaciones en el Arte a lo largo de la Historia.

El director del programa, José Gregorio González, conversará con la historiadora del Arte y divulgadora patrimonial Ana Victoria Moruno, «y con ella haremos un recorrido por las formas en que el Arte, en sus diversas expresiones, ha plasmado el aspecto de la muerte y el morir, así como la figura del Diablo», explica González.

El director de ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria junto a la historiadora del Arte y divulgadora patrimonial Ana Victoria Moruno

«A lo largo del tiempo, y en culturas y tradiciones diversas, la figura predominante ha sido el esqueleto a la hora de representar a la muerte, pero ésta se ha mostrado también bajo otras apariencias. Nos ocuparemos de ellas”, añade el director de ‘Crónicas de San Borondón’ que dedicará una parte de esta entrega a las danzas macabras y las vanitas, y reservará espacio para historias sobre maldiciones asociadas al Arte.

Velorio de Angelitos

El programa también desarrollará junto al antropólogo Fernando Hernández un repaso a las tradiciones de finaos de Canarias, con especial atención al llamado ‘Velorio de los Angelitos’, una ceremonia que se desplegaba ante el fallecimiento de niños. Finalmente, el profesor Ricardo Martín de la sección ‘El Gabinete del Curioseante’ se ocupará del misterio que rodea a la figura de Kaspar Hausen, y Manuel Díaz Noda, colaborador habitual del programa, analizará las curiosidades y convergencias con la realidad actual con la mítica saga cinematográfica ‘Terminator’.