‘Crónicas de San Borondón’ traerá un combinado de cine, música y mitos como ‘el hombre del saco’

El programa de La Radio Canaria, viernes a las 22:00 horas y redifusión el domingo a las 00:00 horas, abordará también el vínculo entre ciertas músicas con ‘lo desconocido’

‘Crónicas de San Borondón‘ emitirá este viernes, a las 22:00 horas y en redifusión el domingo a las 00:00 horas, un programa dedicado a los vínculos existentes entre ciertos mitos con el cine y la música. «Será una experiencia radiofónica especialmente sensorial que nos permitirá combinar enigmas que tienen que ver con el Cine, con mitos terroríficos y creaciones musicales evocadoras nacidas o inspiradas en los grandes misterios que desde siempre rodean al ser humano”, aclara José Gregorio González, director y conductor del programa.

José Gregorio González dirige y conduce ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria

Música y espíritualidad

Visitará el programa Javier Pérez Rodríguez, compositor canario e intérprete de música electrónica más conocido por su alias artístico, ‘Resonance’, el nombre con el cual se dio a conocer a finales de los años noventa cuando inició su actividad musical fusionando música cinematográfica experimental con sonidos de pista de baile.

«La conversación con ‘Resonance’ explorará el enigma de los procesos creativos. Nos detendremos a profundizar en la conexión entre su género musical con el mundo de lo desconocido y con la ciencia de vanguardia. También hablaremos de la manera en que la música en general siempre ha estado presente en los espacios culturales-espirituales», añade González.

Javier Pérez Rodríguez, alias ‘Resonance’

Experiencia en La Radio Canaria

‘Crónicas de San Borondón’ llevará a cabo en el estudio de La Radio Canaria una experiencia en vivo con ’Resonance’. «Jugaremos a ponerle música a sensacionales noticias de impacto como parte de una experiencia radiofónica atrevida y singular», avanza el director del programa. Y en la recta final del programa, en la sección ‘El Gabinete del Curioseante’, el profesor Ricardo Martín repasará las leyendas del Sacamantecas y el Hombre del Saco, presentes en muchas culturas, incluida la canaria. “Los relatos vertebrados alrededor de tales figuras no sólo infundían terror sino que permitían orientar comportamientos desde la infancia. El éxito y continuidad de los mismos radicaba, en parte, en su conexión con la realidad, con historias trágicas y riesgos latentes”, comenta José Gregorio González.

Los Inmortales

El espacio también recibirá la visita del periodista y crítico de cine Manuel Díaz Noda cuya sección, ‘Expediente Mélièr’, analizará uno de los clásicos del cine ochentero, Los Inmortales. Junto con el análisis de las curiosidades que rodearon aquel éxito cinematográfico, ‘Crónicas de San Borondón’ pondrá al descubierto las claves mitológicas y científicas que se entrecruzan en la búsqueda de la vida eterna.