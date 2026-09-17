‘Identidades’ descubre este viernes las construcciones que cuentan la historia de Canarias

Televisión Canaria ofrece un nuevo episodio a las 23:10 horas dedicado a obras defensivas, espacios arqueológicos, arquitectura contemporánea y formas vinculadas al sonido
Televisión Canaria emite este viernes 18 de septiembre, a las 23:10 horas, un nuevo episodio de ‘Identidades’, titulado ‘Construcciones singulares’, que propone un recorrido por edificios, espacios arqueológicos y formas arquitectónicas que ayudan a comprender distintas etapas de la historia de Canarias.
El programa visita la Torre del Conde, en La Gomera, el Castillo de Mata, en Gran Canaria, dos construcciones vinculadas a la defensa y a distintos momentos de la historia del Archipiélago, y las ruinas de San Marcial del Rubicón, en Lanzarote donde la arqueóloga Nona Perera ayuda a interpretar uno de los enclaves históricos más significativos del primer contacto europeo con Canarias.
Se acercará, también, a la iglesia de Las Chumberas, en Tenerife, una obra contemporánea que ha situado la arquitectura canaria en el mapa internacional y que conoceremos de la mano del arquitecto Fernando Menis.
A través de estos espacios, ‘Identidades’ recorre construcciones relacionadas con el poder, el paisaje, la defensa, la espiritualidad, la comunidad y la creación arquitectónica. La entrega incorpora además una mirada a la arquitectura del sonido, de la mano de un luthier, para acercarse a la construcción de instrumentos desde la precisión y la materia.
Construcciones que sobreviven al paso del tiempo
‘Construcciones singulares’ muestra cómo algunas construcciones sobreviven al paso del tiempo cambiando de función, de significado o de mirada. Asentamientos, fronteras, fortalezas, templos y espacios sonoros forman parte de un recorrido por diferentes formas de construcción presentes en Canarias.
La serie está conducida por el músico y divulgador Benito Cabrera y por los creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera, que recorren en cada entrega distintos lugares y relatos para acercarse a las múltiples formas en las que se ha construido la identidad de Canarias.
‘Identidades’, que se emite cada viernes en Televisión Canaria y está disponible también en Canarias Play, establece un diálogo entre el pasado y el presente combinando el rigor divulgativo con nuevos lenguajes audiovisuales para acercar la historia, la cultura y el patrimonio de Canarias a todos los públicos.