Televisión Canaria ofrece un nuevo episodio a las 23:10 horas dedicado a obras defensivas, espacios arqueológicos, arquitectura contemporánea y formas vinculadas al sonido

Televisión Canaria emite este viernes 18 de septiembre, a las 23:10 horas, un nuevo episodio de ‘Identidades’, titulado ‘Construcciones singulares’, que propone un recorrido por edificios, espacios arqueológicos y formas arquitectónicas que ayudan a comprender distintas etapas de la historia de Canarias.

‘Identidades’ descubre este viernes las construcciones que cuentan la historia de Canarias

El programa visita la Torre del Conde, en La Gomera, el Castillo de Mata, en Gran Canaria, dos construcciones vinculadas a la defensa y a distintos momentos de la historia del Archipiélago, y las ruinas de San Marcial del Rubicón, en Lanzarote donde la arqueóloga Nona Perera ayuda a interpretar uno de los enclaves históricos más significativos del primer contacto europeo con Canarias.

Se acercará, también, a la iglesia de Las Chumberas, en Tenerife, una obra contemporánea que ha situado la arquitectura canaria en el mapa internacional y que conoceremos de la mano del arquitecto Fernando Menis.

A través de estos espacios, ‘Identidades’ recorre construcciones relacionadas con el poder, el paisaje, la defensa, la espiritualidad, la comunidad y la creación arquitectónica. La entrega incorpora además una mirada a la arquitectura del sonido, de la mano de un luthier, para acercarse a la construcción de instrumentos desde la precisión y la materia.

Construcciones que sobreviven al paso del tiempo

‘Construcciones singulares’ muestra cómo algunas construcciones sobreviven al paso del tiempo cambiando de función, de significado o de mirada. Asentamientos, fronteras, fortalezas, templos y espacios sonoros forman parte de un recorrido por diferentes formas de construcción presentes en Canarias.

La serie está conducida por el músico y divulgador Benito Cabrera y por los creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera, que recorren en cada entrega distintos lugares y relatos para acercarse a las múltiples formas en las que se ha construido la identidad de Canarias.

‘Identidades’, que se emite cada viernes en Televisión Canaria y está disponible también en Canarias Play, establece un diálogo entre el pasado y el presente combinando el rigor divulgativo con nuevos lenguajes audiovisuales para acercar la historia, la cultura y el patrimonio de Canarias a todos los públicos.