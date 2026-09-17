‘Crónicas de San Borondón’ analiza los riesgos de la IA desde la Ciencia

El programa de La Radio Canaria abordará este viernes, de 22:00 horas a 00:00 horas, los interrogantes que rodean la utilización de la inteligencia artificial

‘Crónicas de San Borondón‘, dirigido por José Gregorio González en La Radio Canaria, prepara para este viernes 18 de septiembre, de 22:00 horas a 00:00 horas, una entrega más que oportuna sobre los riesgos, reales y potenciales, en relación con el uso creciente de la herramienta tecnológica IA.

El magacín arrancará con algunos interrogantes para situar la cuestión, así, por ejemplo, ¿qué dicen realmente los estudios científicos sobre los riesgos potenciales de la inteligencia artificial? ¿Afectan negativamente a nuestra atención y creatividad? ¿Generan dependencia emocional y nos alejan de la interacción con otras personas? ¿Mejoran nuestro rendimiento o nos absorben? «Son cuestiones que están en el debate sobre esta herramienta y hablaremos de todas ellas con estudios científicos sobre la mesa y con la ayuda de Priscila González, pedagoga y experta en comunicación e inteligencia emocional», avanza José Gregorio González, director y conductor de ‘Crónicas de San Borondón’.

José Gregorio González, director y conductor de ‘Crónicas de San Borondón’, junto a Priscila González, pedagoga y experta en comunicación e inteligencia emociona

Eterna ‘Carrie‘

Cuando se cumplen cincuenta años del estreno de ‘Carrie’, considerada hoy por los expertos como absoluta obra de culto, ‘Crónicas de San Borondón’ analizará con el periodista y experto en cine Manuel Díaz Noda el trasfondo real y los mitos que encierra la cinta dirigida en 1976 por Brian de Palma, cuyo guión fue fruto de una adaptación de la obra homónima de Stephen King.

Cartel de la película ‘Carrie’ dirigida en 1976 por Brian de Palma, basada en la novela homónima de Stephen King

«Desde el ámbito paranormal ‘Carrie’ es una película clave. King escribió su novela cuando una parte de la Ciencia vivía con inquietud todo cuanto tuviera que ver con los poderes de la mente y, sobre todo, se temía ante la sola sospecha de que la URSS, (extinta Unión Soviética), estuviera trabajando en su aplicación con fines militares», recuerda José Gregorio González.

Leyenda del ‘Hombre-Pez’

En otro tramo de ‘Crónicas de San Borondón’, habrá minutos para la leyenda cántabra del ‘Hombre Pez de Liérganes’, basada en hechos presuntamente reales ocurridos en la segunda mitad del siglo XVII. Será el tema de conversación con el profesor Ricardo Martín en su sección ‘El Gabinete del Curioseante’, y como cierre de esta entrega una entrevista con Elena Torres Álamo, autora del libro ‘Regreso a mi’, autobiografía novelada que la propia autora describe como un «camino de búsqueda de sentido vital y de autoconocimiento».

Escultura que simboliza ‘El hombre-Pez’, leyenda del siglo XVII en la localidad del Liérganes, Cantabria

‘Crónicas de San Borondón’ continúa su recorrido por los enigmas relacionados con la arqueología y las civilizaciones antiguas, la mitología, las leyendas y los fenómenos paranormales. Los misterios, el patrimonio mágico de las Islas Canarias y la cultura de sus aborígenes configuran el eje central del programa