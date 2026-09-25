Televisión Canaria ofrece en directo el CD Tenerife-Cádiz CF desde el Heliodoro Rodríguez López

El encuentro de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion se disputará este sábado, a las 17:30 horas, y podrá seguirse también a través de Canarias Play y rtvc.es

El CD Tenerife y el Cádiz CF se enfrentan este sábado 26 de septiembre, en un encuentro de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion que se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife. El partido, previsto para las 17:30 horas, podrá seguirse en directo a través de Canarias Play y la web rtvc.es.

Será la séptima jornada en la categoría, que coincide con el amplio parón en la EA Sports, la 1ª División, que para con motivo de los cuatro partidos que disputará España en la fase de grupos de la Liga de Naciones.

La retransmisión contará con la narración de Berto Mata y los comentarios de Sergio Alonso, entrenador de la Selección Canaria, clasificada para la Fase Final de la Copa de las Regiones UEFA. Desde el propio estadio, Gabriel Hernández Rico realizará el trabajo inalámbrico y acercará a la audiencia las declaraciones y la última hora de los protagonistas.

La emisión comenzará directamente con el partido, sin programa previo, y continuará después del pitido final con un espacio postpartido hasta las 20:00 horas, una vez hayan pasado jugadores y entrenador por las entrevistas pactadas. De esta forma, la cobertura permitirá recoger las primeras valoraciones de los protagonistas una vez concluido el choque.

El CD Tenerife, en el ecuador de la tabla

Los blanquiazules vuelven a jugar ante su público después de caer derrotados por goleada en casa del líder, el CD Castellón, que les endosó un 5-0 el pasado sábado, 19 de septiembre, en un mal partido de los tinerfeños. El equipo que dirige Álvaro Cervera está situado justo en el ecuador de la tabla, en la posición 11ª de 22 equipos, con 10 puntos obtenidos gracias a tres victorias y un empate, cayendo en dos de sus choques, uno el citado ante el Castellón y el otro la derrota en casa frente al Sporting de Gijón.

El conjunto blanquiazul necesita una victoria que le retorne a las posiciones de privilegio que ocupaba desde que comenzó la temporada, afeadas con la goleada registrada en Castellón. Los de Cervera disputarán su cuarto partido de esta temporada en el Heliodoro, y de momento han ganado dos y han perdido uno.

Por su parte, el Cádiz CF ocupa actualmente la parte baja de la clasificación. El conjunto gaditano suma tres empates y tres derrotas en las seis jornadas disputadas hasta el momento. Es cuarto por la cola con 3 puntos, merced a tres empates cosechados hasta la fecha, además de tres derrotas, una más que los blanquiazules.

Los puntos conseguidos por los gaditanos fueron logrados en las tres primeras jornadas, al igualar contra Celta B y Valladolid en el Nuevo Mirandilla, y arrancarles un empate a dos al CD Eldense en Alicante. El Cádiz CF, rival al que el CD Tenerife ya se enfrentó en pretemporada en la final del Trofeo Teide, perdiendo en la tanda de penaltis, ha cambiado de entrenador desde entonces, con la destitución de Imanol Idiákez y la llegada de Albert Celades al banquillo. El conjunto gaditano ha perdido sus tres últimos partidos.