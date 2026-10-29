‘Canarias Futura’ hablará de «Ingeniería de la Esperanza»

El magacín de Ciencia e Innovación ‘Canarias Futura’, de Televisión Canaria, emitirá este sábado a las 13:40 horas una entrega dedicada a la investigación puntera en materia sanitaria que se desarrolla en las Islas. Bajo el título «Ingeniería de la Esperanza», el programa de divulgación científica de la cadena autonómica, ‘Canarias Futura’, dedicará este sábado a las 13:40 horas su contenido a algunos de los principales avances que se llevan a cabo en el Archipiélago en materia sanitaria.

De la mano de Yaiza Díaz, directora y conductora del programa, ‘Canarias Futura’ se detendrá en proyectos punteros como el capitaneado por Pablo Juárez que permite realizar cirugías a distancia entre Canarias y Barcelona, o el uso del robot Da Vinci en el Hospital Doctor Orosa de Lanzarote.

Yaiza Díaz, directora y presentadora de ‘Canarias Futura’ en Televisión Canaria

«Se trata de investigaciones cuya aplicación está dando buenos resultados, por ejemplo, el programa ‘Trainirs’ y sus buenos resultados en el tratamiento de lesiones deportivas”, comenta Yaiza Díaz. La directora de ‘Canarias Futura’ charlará también con el investigador Niels Janssen y su proyecto centrado en buscar tratamientos eficaces contra el Alzheimer.

Distintas islas del Archipiélago llevan a cabo investigaciones punteras en materia sanitaria

Exoesqueleto infantil

Veremos cómo funciona el Banco de Leche Materna del Hospital de la Candelaria, en Tenerife, y de qué forma el exoesqueleto infantil del Materno Infantil en Las Palmas de Gran Canaria está ayudando a que niños con problemas de movilidad puedan caminar por sí solos. ‘Canarias Futura’ cerrará este entrega con los datos de un estudio que analiza los motivos de las denominadas “fiebres intermedias” y las causas que las provocan.

El Hospital Materno Infantil de Gran Canaria está obteniendo, a partir de un exoesqueleto, resultados positivos en niños con problemas de movilidad

El espacio de divulgación científica de la cadena pública informa cada semana de los avances en Ciencia, Tecnología e Innovación que se desarrollan en el Archipiélago.