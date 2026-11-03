Los galardones anuncian sus 42 candidaturas finalistas, seleccionadas entre las 380 propuestas recibidas. Los ganadores se conocerán el próximo 2 de diciembre en el Teatro Leal de La Laguna

Pedro Guerra y Juan Luis Guerra nominados a Mejor Canción del Año y Mejor Disco Pop. Foto de Los Premios Canarios de la Música

Los Premios Canarios de la Música ya tienen finalistas para su octava edición. Pedro Guerra, Efecto Pasillo, Marilia Monzón y Benito Cabrera figuran entre los artistas nominados. También destacan nombres de nuevas generaciones como Xerach, Cristina Mahelo, Good Franco, Lucho RK y La Pantera.

El jurado ha seleccionado un total de 42 candidaturas entre las 380 inscripciones recibidas este año. Los ganadores se darán a conocer el próximo 2 de diciembre en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna.

Cristina Mahelo, Marilia Monzón y Pedro Guerra optan a la mejor canción

Una de las categorías más destacadas es la de Mejor Canción del Año. El jurado ha seleccionado tres propuestas entre las 90 recibidas.

Las finalistas son La Herida, de Cristina Mahelo; Agua Bendita, de Marilia Monzón, y Siempre Queda El Amor, la colaboración de Pedro Guerra con Juan Luis Guerra y 4.40.

La cantautora Marilia Monzón de Gáldar, Gran Canaria, nominada a Mejor Canción del Año.

Pedro Guerra también opta al premio de Mejor Disco de Pop con Parceiros, Vol. 3. En esta categoría competirá con Efecto Pasillo, por Oro y Diamantes, y Xerach, por Canciones Bobas.

Precisamente, Xerach es una de las artistas con mayor presencia en esta edición. Cuenta con cuatro nominaciones y también aspira al premio de Artista Revelación, junto a Cristina Mahelo y Good Franco.

Xerach en la portada de su disco ‘Canciones bobas’. Foto de Premios Canarios de la Música.

Del rock a las músicas urbanas y de raíz

La variedad de estilos también tiene protagonismo en esta edición. En Mejor Disco de Rock compiten Bífidos, con Fuego; Pumuky, con No sueltes lo efímero, y The Cheapest Red Wine, con su álbum homónimo.

En Músicas Urbanas, los finalistas son Liane, con Liane 5:08; Lucho RK y La Pantera, con Ta Facil, y Profecia Crew, con Siempre aquí.

Por su parte, Carlos Meneses, Pleito y Yul Ballesteros Trío optan al premio de Mejor Disco de Jazz.

La categoría de Músicas de Raíz reúne a Benito Cabrera, con Islópolis; Compañía Pieles, con Arahal, y Germán López y Augusto Báez, con Maridaje.

Benito Cabrera. Portada de su último disco. Foto de archivo.

El reconocimiento al trabajo detrás de la música

Los premios también reconocen a los profesionales que participan en la creación y difusión de los proyectos musicales.

En Mejor Videoclip figuran María y Ana Pizarro, por Lo que voy a mentir, de Xerach; Luis Castro, por Cita Online, de Cintia Lund, y Danny O’Brien, por Oro y Diamantes, de Efecto Pasillo.

La banda de Efecto Pasillo. Foto de Los Premios Canarios de la Música.

En Mejor Diseño destacan Lucía Bocanegra y Sergio Sánchez, este último con dos candidaturas.

También se reconocerá el trabajo de estudios de grabación, técnicos de sonido y profesionales de la programación musical. Entre los nominados a esta última categoría figuran el Festival Boreal, LPA B&M Festival y el Teatro Leal.

La gala será el 2 de diciembre en La Laguna

La octava edición de los Premios Canarios de la Música volverá a celebrarse en el Teatro Leal de La Laguna, que ya acogió la gala de 2025.

Teatro Leal, lugar dónde se celebra este año Los Premios Canarios de la Música. Foto de archivo

La ceremonia permitirá conocer a los ganadores de las 14 categorías competitivas. Además, se entregará el Premio de Honor de la Música Canaria, destinado a reconocer una trayectoria destacada dentro del panorama musical del Archipiélago.

Los galardones están organizados por la Asociación Premios Canarios de la Música y la Radio Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.