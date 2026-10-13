La octava edición de los galardones reúne 380 inscripciones y el jurado valorará las candidaturas entre el 9 y el 25 de octubre para seleccionar a los nominados de esta octava edición

Los Premios Canarios de la Música han cerrado el plazo de inscripción de su octava edición con un total de 380 candidaturas, una cifra que vuelve a poner de manifiesto la diversidad de estilos y propuestas que conviven en el panorama musical del Archipiélago. La gala de entrega de los galardones regresará este año al Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna, el próximo 2 de diciembre, escenario que ya fue sede de la edición anterior.

Categorías

Entre las candidaturas recibidas destacan las 90 propuestas que optan al premio a Mejor Canción del Año, una de las categorías más concurridas, seguida de Mejor Videoclip, con 52 inscripciones, y Artista Revelación, con 37. Por estilos musicales, se han presentado 23 trabajos de músicas de raíz, 20 de rock, 13 de música urbana, 12 de pop y 9 de jazz.

El proceso de valoración de las candidaturas se desarrollará del 9 al 25 de octubre, periodo durante el cual el jurado examinará los trabajos presentados para determinar los nominados de esta edición. Como es habitual, el jurado reúne a profesionales de distintos ámbitos de la industria musical canaria y a ganadores de anteriores convocatorias. Este año se incorporan ocho nuevos miembros, todos ellos reconocidos en la edición de 2025: Pedro Guerra, Julia Rodríguez, Maite Artajo, Musicafé Podcast, Carlos Meneses, Carlos Arocha, la Orquesta Universitaria Maestro Valle y Superstereo Recording Studio.

Con esta nueva convocatoria, los Premios Canarios de la Música continúan su labor de reconocimiento a la creación, la producción y el trabajo de los profesionales que hacen posible la música en las Islas, desde los artistas y compositores hasta los estudios de grabación y demás agentes del sector.

Los Premios Canarios de la Música están organizados por la Asociación Premios Canarios de la Música y la Radio Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.