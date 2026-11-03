La Radio Canaria y la Asociación de los Premios Canarios de la Música anuncian las 42 nominaciones de los galardones de 2026

El programa de Televisión Canaria ‘Somos Cultura’ competirá por el premio a la Mejor Labor de Difusión

Las candidaturas se han desvelado este martes 3 de noviembre durante el programa ‘La Alpispa’, que conducen Mercedes Martín y Eugenio González

La Radio Canaria y la Asociación de los Premios Canarios de la Música han dado a conocer este martes 3 noviembre, los nominados de la octava edición de los Premios Canarios de la Música. Las nominaciones se han desvelado en el programa ‘La Alpispa’, que conducen Mercedes Martín y Eugenio González. Entre esas candidaturas figura el programa de Televisión Canaria dedicado a difundir el arte, la creación y el patrimonio cultural en Canarias ‘Somos Cultura’, que presenta Malole Aguilar y dirige Paco Sánchez.

Nombres consolidados como Pedro Guerra, Efecto Pasillo, Marilia Monzón o Benito Cabrera comparten protagonismo con artistas de nuevas generaciones como Xerach, Cristina Mahelo, Good Franco, Pleito o Lucho RK y La Pantera. Todos ellos forman parte de las 42 candidaturas seleccionadas por el jurado entre las 380 inscripciones recibidas este año, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 2 de diciembre en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna.

Pedro Guerra y Juan Luis Guerra en una foto promocional de su trabajo ‘Siempre queda el amor’, primer sencillo del vol. III del proyecto ‘Parceiros’.

Los Premios Canarios de la Música están organizados por la Asociación Premios Canarios de la Música y la Radio Canaria, con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Una de las categorías que despierta mayor expectación es la de Mejor Canción del Año, que recibió 90 propuestas y cuyos tres títulos finalistas son ‘La Herida’, de Cristina Mahelo; ‘Agua Bendita’, de Marilia Monzón, y ‘Siempre Queda El Amor’, la colaboración de Pedro Guerra con Juan Luis Guerra y 4.40.

El cantante tinerfeño Pedro Guerra repite presencia entre los nominados, esta vez también en Mejor Disco de Pop con ‘Parceiros, Vol. 3’, categoría en la que competirá con Efecto Pasillo, por ‘Oro y Diamantes’, y Xerach, por ‘Canciones Bobas’.

Precisamente, Xerach es uno de los nombres con mayor presencia en esta edición, al figurar en cuatro categorías, tanto por su propuesta musical como por los trabajos audiovisuales y gráficos vinculados a ella. Además de su nominación en pop, aspira al galardón de Artista Revelación, donde comparte candidatura con Cristina Mahelo y Good Franco.

El grupo Efecto Pasillo, a la izquierda, y la cantante Marilia, a la derecha, figuran entre los nominados.

Del rock a las músicas de raíz

El recorrido por los distintos estilos musicales deja una representación de la escena contemporánea del Archipiélago. En Mejor Disco de Rock compiten Bífidos, con ‘Fuego’; Pumuky, con ‘No sueltes lo efímero’, y The Cheapest Red Wine, con su trabajo homónimo.

Las Músicas Urbanas estarán representadas por Liane, con ‘Liane 5:08’; Lucho RK y La Pantera, con ‘Ta Fácil’, y Profecia Crew, con ‘Siempre aquí’, tres propuestas que reflejan diferentes formas de entender la creación musical urbana.

En el apartado de Mejor Disco de Jazz, el jurado ha seleccionado ‘Archinautas’, de Carlos Meneses; ‘loscoloresdelaspiedras’, de Pleito, y ‘Hope’, de Yul Ballesteros Trío.

Por su parte, las Músicas de Raíz tendrán como finalistas a Benito Cabrera, con ‘Islópolis’; Compañía Pieles, con ‘Arahal’, y Germán López y Augusto Báez, con ‘Maridaje’. Tres trabajos que exploran las posibilidades de la tradición y su diálogo con otras sonoridades.

La artista polifacética Xerach es uno de los nombres con mayor presencia en esta edición, al figurar en cuatro categorías de los Premios.

El talento detrás de las canciones

Los Premios Canarios de la Música mantienen su atención en los profesionales que intervienen en la creación, producción y presentación de los proyectos musicales. En Mejor Videoclip figuran las realizadoras María y Ana Pizarro por ‘Lo que voy a mentir’, de Xerach; Luis Castro por ‘Cita Online’, de Cintia Lund, y Danny O’Brien por ‘Oro y Diamantes’, de Efecto Pasillo.

En Mejor Diseño, Lucía Bocanegra está nominada por su trabajo para ‘Canciones Bobas’, de Xerach, mientras que Sergio Sánchez suma dos candidaturas, una por ’12 Preludios Para 12 Poemas de Alonso Quesada’, de Héctor Muñoz y Juan Francisco Parra, y otra por ‘Maridaje’, de Germán López y Augusto Báez.

La categoría de Mejor Estudio de Grabación reúne a Gromer Records, Jesiisma y Wildtrack Studio, mientras que Alejandro Doreste, Hilario Benítez y Próspero Medina optan al reconocimiento como Mejor Técnico de Sonido.

Malole Aguilar, presentadora de ‘Somos Cultura’.

Nominación para ‘Así Somos’, de Televisión Canaria

El trabajo de quienes hacen posible la programación y circulación de la música en Canarias tiene igualmente su espacio en estos galardones. El Festival Boreal, LPA B&M Festival y el Teatro Leal son los tres nominados a Mejor Programación Musical.

Por su parte, el programa de Televisión Canaria ‘Somos Cultura’, que presenta Malole Aguilar, el podscat Musicafé y el periodista Victoriano Suárez competirán por el premio a Mejor Labor de Difusión.

En cuanto a la categoría de Mejor Labor en Músicas Clásicas, el jurado ha seleccionado a Fernando Ortí, José Manuel Brito López y Laura Vega Santana, tres candidaturas que completan el reconocimiento a las distintas disciplinas y profesionales que conforman el sector musical de las Islas.

La música canaria volverá a reunirse en el Teatro Leal

La octava edición de los Premios Canarios de la Música regresa al Teatro Leal de La Laguna, escenario que ya fue sede de la gala de 2025. La ceremonia del próximo 2 de diciembre permitirá conocer a los ganadores de las catorce categorías competitivas, además de entregar el Premio de Honor de la Música Canaria, destinado a reconocer una trayectoria de especial relevancia para la música del Archipiélago.