‘El Análisis Internacional’ hablará de labor humanitaria con enfermos de cáncer en la Ucrania asediada por la guerra

El magacín de la Radio Canaria emitirá este jueves a las 18:05 horas una entrevista con Ross Skowronski, fundador de la ONG Misión Jarkiv, que facilita medicinas y quimioterapia a enfermos de cáncer en zonas de guerra en Ucrania

El programa de información internacional de La Radio Canaria volverá a ocuparse este jueves a las 18:05 horas de la situación en Ucrania tras cuatro largos años de guerra con Rusia. Pero esta vez será desde un punto de vista muy diferente. Se acercará al trabajo que llevan a cabo a diario desde Misión Jarkiv, una organización que distribuye medicinas y facilita tratamiento de quimioterapia a enfermos con cáncer que viven en pueblos cercanos al frente de guerra.

Humanidad en plena contienda

El director y conductor de ‘El Análisis Internacional‘, Javier Granados, entrevistará a su fundador, Ross Skowronski, ucraniano de origen español, para conocer en detalle esta labor humanitaria en zonas asediadas por la guerra. «Con él conoceremos cómo se lleva a cabo esta labor desde la base de operaciones situada en la ciudad de Jarkiv, en el este de Ucrania, muy cerca del frente de guerra con Rusia. Nos hablará, por ejemplo, del búnker de la época del dictador soviético Stalin donde almacenan medicinas y material sanitario necesario para los suministros”, avanza Javier Granados.

Javier Granados, director y conductor de ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

El magacín hablará con este emprendedor de cómo es el día a día de Misión Jarkiv, de los peligros que supone acercarse a pueblos del frente de guerra para trasladar medicamentos y de cómo la población de Ucrania logra adaptarse y convivir con la guerra tras cuatro años y medios de continuos bombardeos. «La guerra está demostrando la capacidad de aguante y resiliencia de la población de Ucrania», asegura Skowronski durante la entrevista en ‘El Análisis Internacional’.

Ross Skowronski, fundador de la organización Misión Jarkiv para facilitar medicinas y quimioterapia a enfermos de cáncer en zonas de guerra en Ucrania

Cuatro años de guerra

Esta entrega del programa se completa con otra entrevista, ésta a Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y experto en seguridad internacional, con el fin de conocer en qué situación se encuentra esta guerra entre Rusia y Ucrania que se anunció breve y ya supera los cuatro años. «Hablaremos de cuáles son ahora mismo las debilidades del Ejército ucraniano y las razones que llevan a Vladimir Putin a negarse a abrir negociaciones de paz con Kiev”, apostilla el director del programa.