Cuatro jóvenes de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Palma demuestran que el folclore, la artesanía y las costumbres del archipiélago tienen asegurado su relevo generacional, a partir de las 22:30 horas

Las tradiciones canarias siguen muy vivas y tienen relevo generacional. Así lo demostrarán los cuatro protagonistas de la nueva entrega de ‘Noveleros’, que este martes 3 de noviembre, a las 22:30 horas, con el título ‘La nueva cosecha’ descubrirá a jóvenes que han hecho de las costumbres y la identidad del archipiélago una parte fundamental de sus vidas.

Las primeras protagonistas de la noche serán María Belén y Gisela, dos jóvenes de Valsequillo, Gran Canaria, de diecinueve y veinte años, que han crecido escuchando el Rancho de Ánimas y el punto cubano. De sus abuelos heredaron el amor por las coplas y las décimas, y ahora son ellas quienes mantienen vivas estas expresiones de la cultura popular. Compaginan sus estudios universitarios con la ayuda a su familia en las labores del campo, convirtiéndose en un reflejo de las nuevas generaciones de mujeres rurales.

Desde Lanzarote llegará la historia de Abián, un joven que ha encontrado en la artesanía tradicional una de sus grandes pasiones. Sus manos trabajan la empleita y las rosetas, técnicas que aprendió acercándose a los artesanos de toda la vida, movido por su curiosidad por las tradiciones conejeras. También baila, toca el timple, tiene cabras y siente una especial admiración por la vestimenta tradicional de Lanzarote. Su compromiso con las costumbres de su tierra es motivo de orgullo para sus vecinos.

Folclore y salto del pastor

El tercer protagonista será Pablo, un tinerfeño de veinte años que es tejedor de profesión y director del grupo de baile de Punta Rasca. Su abuela lo acercó desde niño a los ensayos de su grupo de folclore y aquella primera experiencia despertó una pasión que no ha dejado de crecer. Su interés por los trajes tradicionales canarios lo llevó también a iniciarse en la tejeduría y, con tan solo diecisiete años, adquirió su primer telar. Hoy comparte esta labor con su abuela, que se ha convertido en su fiel ayudante.

La última protagonista será Daniela, de veinticinco años, integrante de la Jurria Bentaghat, en La Palma. Su tío César le transmitió el amor por la lanza y el salto del pastor, una tradición que ahora defiende con orgullo. Tras pasar siete años estudiando Biología en Madrid, ha encontrado en esta práctica tradicional una forma de recorrer e investigar las cumbres de la Isla Bonita. Junto a sus compañeros de jurria, trabaja para contribuir a la conservación y continuidad del salto del pastor en Canarias.

Como cada martes, ‘Noveleros’ continúa recorriendo Canarias para acercar a los espectadores las historias de sus gentes y mostrar la diversidad de formas de vivir, trabajar y entender la vida en las Islas.