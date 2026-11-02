Kike Pérez: «Afrontar los trimestrales o los imprevistos de un autónomo es más llevadero con humor»

El humorista regresa este martes a las 23:30 horas a Televisión Canaria con la tercera temporada de ‘El Jefe Soy Yo’, un formato que rinde homenaje a los autónomos de Canarias

Levantar la persiana de un negocio en Canarias no es solo una cuestión de horarios; es un acto diario de fe, sacrificio y mucho pulso. De ponerle el pecho a las dificultades y sacar adelante sueños propios y ajenos. Con esa premisa se consolidó ‘El Jefe Soy Yo’, un formato que se ha ganado el corazón del Archipiélago gracias a su mezcla perfecta de pedagogía, realidad y, sobre todo, buenas dosis de comedia. Al frente de este timón está Kike Pérez, uno de los humoristas y presentadores más queridos de nuestra tierra, quien regresa este martes 3 de noviembre a partir de las 23:30 horas a Televisión Canaria con el estreno de su tercera temporada. Charlamos con él sobre lo que nos espera en esta nueva andadura, las locuras a las que se enfrenta metiéndose en la piel de los autónomos y cómo se lleva eso de compartir plató… ¡hasta con una Inteligencia Artificial!

Kike, arranca la tercera temporada tras el cariño que les ha demostrado la audiencia en las anteriores ediciones. En este programa te toca enfundarte el mono de trabajo y enfrentarte a oficios que exigen mucha valentía, desgaste físico o situaciones al límite. ¿Cómo se encamina uno a esta tercera ronda sabiendo el esfuerzo —y las risas— que te espera?

Pues la verdad que es un verdadero placer y cada vez es menos esfuerzo. Quiero decir, el esfuerzo siempre está, por supuesto, pero digamos que de alguna manera, en esta tercera temporada el equipo ya está muy entrenado. Y sucede una cosa maravillosa y es que ya la gente quiere venir, al jefe soy yo. En el casting para poder participar hay cada vez más oferta que demanda y la sensación de que la gente quiere estar en ‘El Jefe Soy Yo’ es fantástica. Eso significa autónomos y autónomas más predispuestos y cuando estás predispuesto surge la risa, surge la complicidad y eso es lo que nos espera en la tercera temporada.

El alma del programa es meterte de lleno en la rutina de los trabajadores por cuenta propia de las islas. En esta nueva temporada, ¿cuál ha sido ese oficio o situación donde has pensado ‘definitivamente, yo no serviría para ganarme la vida con esto’?

Bueno, hay muchísimos oficios en los que yo no me veo, sobre todo en los que hay que madrugar (risas). Canarias es una región que madruga mucho, y en ‘El Jefe Soy Yo’ lo hemos comprobado. Hay muchos trabajos como, por ejemplo, el relacionado con las frutas y verduras que implica estar desde muy temprano a Mercalaspalmas, a las 4 o 5 de la mañana. Y luego también los trabajos que son puramente físicos, como ser cortador de palmeras, o repartidor de agua, un oficio que requiere cargar con litros de agua muchas horas al día y acaban con la espalda “baldada”. Pero yo no soy de esos, ese tipo de trabajos que te obligan a madrugar y cargar son dos verbos que no cazan demasiado conmigo (risas). Es por ello que siento un máximo respeto y admiración hacia quienes desempeñan este tipo de oficios.

‘El Jefe Soy Yo’ combina la realidad de quien abre su negocio cada mañana con mucha comedia. ¿Sientes que el humor es la mejor herramienta para desengrasar la presión y visibilizar lo duro que es ser autónomo hoy en día?

Siento que el humor es un desengrasante para todos los aspectos y también he visto en el sector de los autónomos grandes dosis de humor. Y es que los autónomos y autónomas de Canarias, si no le echan humor a su vida profesional, muy mal van. Afrontar los trimestrales, afrontar todos aquellos percances imprevistos que ocurren y que no tengas detrás el respaldo de una empresa, es más llevadero cuando existe el humor. Sin duda, es una herramienta vital.

Kike Pérez en el papel de empresario y de cocinero en anteriores ediciones de ‘El Jefe Soy Yo’.

Canarias está llena de historias humanas detrás de cada pequeño proyecto. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta nueva hornada de episodios en cuanto a la diversidad de profesiones y personas que vas a ir descubriendo?

Nos vamos a encontrar, como en las dos temporadas anteriores, gente muy sorprendente, canarios y canarias con habilidades e ideas increíbles. Esta temporada vamos al circo, vamos de copiloto de rally de élite. Solo les puedo adelantar que la audiencia va a descubrir gente muy interesante. Trabajadores y trabajadoras que viven en Canarias y que se esfuerzan cada día por salir adelante como autónomos y autónomas. Y también conoceremos a algunos autónomos que realizan su trabajo a nivel nacional e internacional.

Seguimos contando en el programa con un fichaje muy peculiar: ‘Kike, El Rubio’, el avatar de Inteligencia Artificial que explica ayudas y subvenciones. ¿Cómo se lleva compartir pantalla con un ‘clon’ digital? ¿Te quita trabajo pesado o te da rabia que no gaste en cafés?

Bueno, tengo que confesar que a mí “Kike el Rubio” me lleva por el camino a la amargura (risas). El programa apostó desde el principio por incluir a la Inteligencia Artificial haciendo un poquito de alusión a la actualidad que vivimos. ‘Kike el Rubio’ es una consecuencia de la revolución tecnológica actual que tenemos que aceptar, o mejor dicho aguantar (risas).

Para terminar, este martes 3 de noviembre a las 23:30 horas tenemos cita obligada en Televisión Canaria. ¿Qué le dices a esa gente que al día siguiente madruga para trabajar pero que no se puede perder el estreno?

Precisamente la hora en la que nos situamos en parrilla contradice un poco el alma del programa que es esa Canarias que madruga. Yo les pido a los telespectadores que hagan un esfuerzo todos los martes porque van a ver historias de sus vecinos y vecinas que merecen la pena. Incluso puede que en algún episodio de la temporada encuentren a alguien que conocen, la persona que les reparte el agua, la que les ha hecho un trabajito de fontanero o su panadera. Les garantizo que van a encontrar historias con la que se sentirán identificados y al mismo tiempo orgullosos del tejido empresarial que tenemos en las Islas.