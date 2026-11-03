‘La Buchaca’ entrevistará a Igor Lukic, experto en ciberseguridad y fundador de Hackron

El programa de La Radio Canaria hablará este martes a las 21:05 horas sobre los desafíos que afronta la seguridad digital y su repercusión en la economía y las finanzas

‘La Buchaca’, el programa de economía y finanzas de La Radio Canaria que se emite los martes a las 21:05 horas, recibirá a Igor Lukic, especialista en ‘hacking’ ético y cofundador de Hackron, para conocer los detalles del «Hackron Gran Canaria 2026», encuentro dedicado a la ciberseguridad que tendrá lugar el próximo viernes 6 de noviembre en Hangar 37, en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria.

Carlos Guillermo Domínguez, director del programa, charlará con Lukic acerca de qué significa realmente ser un ‘hacker’ ético y cómo trabajan los profesionales que protegen nuestros sistemas informáticos, también se interesará por los motivos que han convertido a la ciberseguridad en una actividad estratégica para la economía y para las empresas, «y, por supuesto, sobre el papel que juega la Inteligencia Artificial en los ciberataques», avanza el director de ‘La Buchaca’.

Riesgos y oportunidades

Pero no todo son malas perspectivas en el terreno de la ciberseguridad. El programa también abordará con Igor Lukic las oportunidades laborales que ofrece este sector a los jóvenes canarios y la importancia de desarrollar talento tecnológico en las islas. Y ahí es donde un encuentro como «Hackron Gran Canaria 2026» entra en juego ya que reúne a especialistas y profesionales del sector en una jornada que combinará conocimientos, experiencias y actividades prácticas, incluyendo ejercicios de simulación de incidentes de seguridad.

Igor Lukic, especialista en ‘hacking’ ético y cofundador de Hackron

El director de ‘La Buchaca’ advierte de que las debilidades que muestran los sistemas de ciberseguridad son «una oportunidad para descubrir que detrás del mundo de los ‘hackers’ no solo existen amenazas, sino también profesionales, innovación, formación y nuevas oportunidades de desarrollo económico», puntualiza Domínguez.

‘La Buchaca’ es el espacio de divulgación semanal en La Radio Canaria para acercarse a las cuestiones económicas que nos incumben a diario