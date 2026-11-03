Cine, vinos canarios y «gastronomía incómoda» protagonizan ‘Con Cúrcuma’

El magacín gastronómico de La Radio Canaria toma el pulso este miércoles a las 21:05 horas a las cocinas más innovadoras y a las últimas tendencias en la copa de las Islas

Una nueva edición del magacín gastronómico ‘Con Cúrcuma’ llega este miércoles a las 21:05 horas a La Radio Canaria con un contenido que trazará un recorrido donde se fusionarán cultura, análisis crítico y los mejores productos de las Islas. En la sección ‘A Fuego Lento’, el director del programa, José Luis Reina, recibirá a Jorge Bernárdez, director del Festival Fantastic, con quien desgranará los detalles de una cita cultural donde la gastronomía ocupará un lugar de privilegio. El análisis líquido llegará de la mano de ‘El Enófilo’, que esta semana contará con la experiencia de Toño Armas, propietario de “El Gusto por el Vino”, para repasar las nuevas tendencias de consumo y hacer una radiografía del estado actual del vino canario.

José Luis Reina dirige y conduce ‘Con Cúrcuma’ en La Radio Canaria

Gastronomía incómoda

“Tendremos nuestra espacio para la reflexión y el debate en ‘La Cháchara’ con el periodista Alfonso López, autor de artículos sobre la «gastronomía incómoda», que aportará una visión crítica y analítica sobre los aspectos menos complacientes del panorama culinario”, avanza José Luis Reina. Como cada semana, el magacín radiofónico contará con la firma ‘La Palabra de Fran Belín’.

Sonsoles López, propietaria del restaurante Palacio Ico, Lanzarote

Itinerario de sabores

El itinerario de sabores arranca en ‘El Picoteo’ donde la invitada será Sonsoles López para hablar de su exquisita propuesta en Palacio Ico, en Lanzarote. El itinerario llegará hasta Garachico, en Tenerife, para conocer el restaurante Bestia Marina. «Hablaremos con su chef, Omar Páez, para conocer en detalle el delicado trabajo que realiza con los productos del mar», avanza Reina.

Como cierra de esta entrega , las recomendaciones de Cristian Noda sobre salud en relación con el deporte y la nutrición, y, en la última parada, ‘El viajito y el plato del día’, que pondrá rumbo a La Palma para descubrir la cocina de Josué al frente del restaurante Altillo.