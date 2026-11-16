La formación denuncia la falta de actuación para retirar los restos, que continúan deteriorándose en Caleta del Mero y provocando malos olores

El cadáver de un animal de grandes dimensiones lleva más de seis semanas en la playa de Caleta del Mero, en Órzola, al norte de Lanzarote. Los restos permanecen en este enclave costero desde el pasado 29 de septiembre, sin que se haya procedido a su retirada, según ha denunciado Compromiso por Haría.

La formación municipalista asegura que la única actuación visible del Ayuntamiento ha sido colocar una cinta de balizamiento para delimitar la zona. Mientras tanto, el cuerpo continúa deteriorándose a la intemperie.

El concejal de Compromiso por Haría, Ambrosio Viñoly, ha advertido de las molestias que provocan los malos olores y de las posibles consecuencias para la salubridad de este espacio natural, frecuentado tanto por residentes como por visitantes.

Animal muerto en una playa de Lanzarote. RTVC

Un hallazgo que se produjo a finales de septiembre

El animal apareció en la costa norte de Lanzarote el 29 de septiembre. Creían que se trataba de un buey o toro de grandes dimensiones que quedó al descubierto tras la bajada de la marea.

Un testigo alertó entonces del fuerte olor que desprendía el cuerpo y de que el animal presentaba las patas aparentemente atadas. En aquel momento, se desconocía cómo había llegado hasta la costa y cuáles habían sido las circunstancias de su muerte.

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Compromiso por Haría reclama explicaciones

La formación municipalista cuestiona la respuesta del grupo de gobierno que preside el socialista Alfredo Villalba y señala directamente a las áreas de Servicios Públicos, Turismo y Medio Ambiente.

También considera especialmente contradictorio que el alcalde, que preside la Comisión de Pesca, Costas e Insularidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), no haya impulsado una solución efectiva para retirar los restos.

Compromiso por Haría reclama al Ayuntamiento que actúe de manera urgente, en coordinación con las administraciones y los servicios competentes. Además, pide que se expliquen públicamente los motivos por los que la retirada se ha prolongado durante semanas y que se revisen los protocolos de actuación ante incidentes similares.