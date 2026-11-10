Un hombre herido moderado tras volcar su vehículo en Lanzarote

El accidente tuvo lugar en la carretera LZ-2, a su paso por San Bartolomé, y el afectado fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado este martes tras volcar el vehículo que conducía en la carretera LZ-2, a la altura del municipio de San Bartolomé, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen de archivo. 112 Canarias

El accidente ocurrió sobre las 08.07 horas. Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendió al conductor y comprobó que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Posteriormente, una ambulancia medicalizada lo trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Intervención de los servicios de emergencia de Lanzarote para socorrer al herido

Efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote también acudieron al lugar para asegurar el vehículo.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil realizaron las diligencias correspondientes y regularon el tráfico en la zona.