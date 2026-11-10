El personal sanitario, al llegar a la Playa de Troya, solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre

A primera hora de esta mañana, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta donde se comunicaba que habían sacado del mar a un hombre con signos de ahogamiento, en parada cardiorrespiratoria. Ocurrió en la Playa de Troya, en el municipio de Adeje, Tenerife.

Imagen de archivo 112 Canarias

Las personas que dieron la voz de alarma le estaban practicando maniobras de reanimación, por lo que tras clasificar la llamada, se transfirió a los sectores correspondientes.

El coordinador del Servicio de Urgencias Canario les dio indicaciones para que continuasen con las maniobras de reanimación y con la información recabada decidió asignar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento. La Policía Local y la Policía Nacional, que aseguraron la zona, colaboraron con el resto de los recursos de emergencias