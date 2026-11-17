El sistema eCall pasó de registrar 199 comunicaciones en 2023 a 534 en 2025. El CECOES destaca la importancia de adaptar sus recursos tecnológicos a la evolución de esta herramienta, que permite alertar de un accidente y transmitir sus datos antes incluso de que intervengan los ocupantes

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias incrementó un 168,3 % las llamadas automáticas procedentes del sistema eCall entre 2023 y 2025, al pasar de 199 comunicaciones en el primer año a 534 en el último ejercicio. Esta tecnología conecta directamente los vehículos con el teléfono único de emergencias y permite activar una alerta en caso de accidente de tráfico.

El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, durante su intervención en el II Encuentro de Intervención en Accidentes de Tráfico. GSC Canarias

El director del CECOES, Moisés Sánchez, expuso este lunes la evolución del sistema y el aumento de las comunicaciones recibidas a través de esta herramienta durante el II Encuentro de Intervención en Accidentes de Tráfico del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que se celebra en La Orotava los días 16 y 17 de noviembre. Sánchez presentó los datos durante una ponencia en el Liceo Taoro.

Una tecnología que evoluciona hacia las redes 4G y 5G

Bajo el título «Next Generation eCall: la evolución de las llamadas automáticas de emergencia para vehículos en el 112 Canarias», el director del centro explicó los cambios tecnológicos que afronta este sistema, cuya implantación progresiva en el parque automovilístico explica el aumento de las comunicaciones.

La próxima generación, denominada Next Generation eCall (NG eCall), supondrá un avance en las comunicaciones automáticas de emergencia desde los vehículos. El nuevo sistema sustituirá las conexiones tradicionales mediante redes 2G y 3G por tecnologías 4G y 5G, con el objetivo de mejorar la fiabilidad, la calidad de las comunicaciones y la transmisión de información a los servicios de emergencia.

Esta transición plantea nuevos retos para los centros coordinadores, que deberán adaptar sus capacidades tecnológicas y operativas para garantizar una respuesta eficaz. En este sentido, Sánchez destacó la necesidad de que el CECOES 112 Canarias continúe actualizando sus recursos ante la evolución de esta herramienta.

Durante su intervención también recordó el marco normativo relacionado con la accesibilidad. La Ley 11/2023, de 8 de mayo, incorporó al ordenamiento jurídico español los requisitos establecidos en la Directiva europea 2019/882, incluidos los relativos a la respuesta a las comunicaciones de emergencia al número único europeo 112. Asimismo, señaló la contribución del Real Decreto 193/2023 a una atención de emergencias más accesible e inclusiva.

Cómo funciona el sistema eCall

Por iniciativa de la Unión Europea, el sistema eCall permite solicitar ayuda de forma rápida tras un accidente de tráfico en cualquier punto del territorio comunitario. Los fabricantes incorporan este dispositivo de serie en los vehículos nuevos desde 2018 y el sistema puede activar una llamada al 112 automáticamente cuando detecta un accidente de gran impacto o mediante una pulsación manual.

La comunicación transmite información relevante para la intervención de los servicios de emergencia, entre ella la localización geográfica, el sentido de circulación, el momento del incidente y el número de identificación del vehículo. También facilita datos sobre sus características técnicas, el tipo de vehículo, el sistema de propulsión y el número de ocupantes.

De esta manera, el CECOES 112 puede recibir información sobre el siniestro antes incluso de que alguna de las personas implicadas pueda describir lo ocurrido, lo que facilita la localización del accidente y la identificación de posibles riesgos.

No obstante, el sistema eCall no sustituye la valoración del gestor de emergencias. Su función consiste en aportar datos que pueden resultar decisivos para agilizar la respuesta y facilitar la coordinación de los recursos necesarios ante un accidente de tráfico.