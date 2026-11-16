El archipiélago acumula un incremento del 65,9 % respecto al mismo periodo de 2025. El repunte, especialmente intenso en El Hierro, centrará la Comisión Interministerial de Inmigración que el Gobierno celebra este martes con la presencia de Fernando Clavijo

Canarias ha registrado 11.037 llegadas irregulares de personas migrantes durante los primeros quince días de noviembre, un repunte que confirma el cambio de tendencia de las últimas semanas, después de que octubre cerrara con 6.194 llegadas al archipiélago. El incremento, especialmente significativo en El Hierro, centrará la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración que el Gobierno de España celebrará este martes con la participación del presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Imagen de archivo. Europa Press

Según el último balance del Ministerio del Interior, publicado este lunes, las llegadas de la primera quincena se produjeron a bordo de 106 embarcaciones precarias. El recuento abarca hasta el 15 de noviembre e incluye las entradas del pasado sábado, cuando Canarias registró un récord diario de llegadas: 1.580 personas en 15 embarcaciones rescatadas desde tres islas, según el balance provisional elaborado por EFE.

Las cifras reflejan un cambio importante respecto a la evolución del año anterior. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2026, 24.364 personas han llegado de forma irregular a Canarias, un 65,9 % más que en las mismas fechas de 2025. Este aumento contrasta con el descenso del 67,2 % que experimentaron las llegadas al archipiélago durante la primera mitad del año pasado.

Las llegadas irregulares aumentan un 39,4 % en España

El balance del Ministerio del Interior también refleja un incremento de la inmigración irregular en el conjunto del país. Hasta el 15 de noviembre, España ha registrado 44.238 llegadas irregulares, un 39,4 % más que en 2025. De ellas, 39.445 se produjeron por vía marítima.

El número de embarcaciones, sin embargo, ha crecido a un ritmo mucho menor. Las autoridades contabilizaron 1.154 pateras y cayucos en lo que va de 2026, frente a las 1.121 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 3 %.

En la península han llegado 7.766 personas a bordo de 476 embarcaciones, un 11,59 % más que en 2025. También han aumentado las llegadas a Baleares, donde 7.289 personas han alcanzado las islas en 405 embarcaciones, un 9,1 % más que en las mismas fechas del año pasado.

Por el contrario, las entradas por vía marítima a Ceuta y Melilla mantienen cifras muy reducidas. En Ceuta han pasado de cuatro a dos, mientras que en Melilla han descendido de 25 a 24.

Aumentan las entradas terrestres y a nado en Ceuta y Melilla

La evolución resulta diferente en las entradas por vía terrestre y a nado a las dos ciudades autónomas. Estas llegadas han aumentado un 41,8 % en lo que va de año, incluso sin incluir la entrada masiva de personas que registró Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas accedieron a la ciudad.

En Ceuta, las llegadas irregulares han pasado de 3.102 personas hasta el 15 de noviembre de 2025 a 4.078 en el mismo periodo de este año, lo que supone un incremento del 31,5 %.

Melilla también registra un crecimiento notable, aunque con cifras absolutas inferiores. Mientras que el año pasado habían accedido a la ciudad por vía terrestre y a nado 279 personas hasta mediados de noviembre, este año la cifra alcanza las 715. El aumento representa un 156,3 % más que en 2025.

El balance del Ministerio del Interior no incluye las entradas masivas que se produjeron en Ceuta los días 30 y 31 de julio, una circunstancia que conviene tener en cuenta al comparar los datos de ambos ejercicios.