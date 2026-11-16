El jefe del Ejecutivo autonómico hizo esta petición en una nueva carta remitida al presidente del Estado, Pedro Sánchez, en la que solicita que el Estado tramite sin más demora ante la Comisión Europea la activación de los instrumentos comunitarios para afrontar la presión migratoria en las islas

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al Gobierno de España que active con carácter urgente los recursos europeos disponibles para afrontar la emergencia migratoria que atraviesa el archipiélago, especialmente en El Hierro, y ha exigido que los compromisos asumidos por el Estado se traduzcan de inmediato en más medios y efectivos sobre el terreno.

El jefe del Ejecutivo autonómico hizo esta petición en una nueva carta remitida al presidente del Estado, Pedro Sánchez, en la que solicita que el Estado tramite sin más demora ante la Comisión Europea la activación de los instrumentos comunitarios planteados por el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, durante la reunión mantenida la pasada semana con el jefe del Ejecutivo canario.

El jefe del Ejecutivo autonómico considera imprescindible que la UE mire a Canarias y asuma un papel más activo ante una emergencia que no puede abordarse únicamente con los recursos de las islas. El objetivo es conseguir una implicación efectiva de las instituciones europeas, tanto en el refuerzo de la frontera como en la acogida, la atención humanitaria y la protección de las personas más vulnerables.

Atención de migrantes en el puerto de La Restinga, El Hierro. Imagen EFE

Gravedad de la situación migratoria en Canarias

En su misiva a Sánchez, Clavijo insiste en que la gravedad de la situación obliga a complementar las actuaciones estatales con todos los recursos extraordinarios que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembros.

El presidente recuerda que fue el propio comisario Brunner quien trasladó la disponibilidad de estos instrumentos y subrayó hoy no entender “cómo no se han activado de oficio ante la presión sin precedentes que está sufriendo Canarias, especialmente, la isla de El Hierro”.

En concreto, el jefe del Ejecutivo canario reclama al Estado que solicite un refuerzo de los efectivos y medios operativos de Frontex para mejorar la vigilancia y la gestión de la frontera exterior. También plantea movilizar los fondos de contingencia y la Reserva de Solidaridad europea, con el fin de financiar recursos extraordinarios para la acogida, la asistencia humanitaria y la atención sanitaria y sociosanitaria.

Intervención de la Agencia Europea de Asilo

La petición incluye, además, la intervención de la Agencia Europea de Asilo para prestar apoyo técnico y operativo a los dispositivos de acogida, especialmente en la atención de menores extranjeros no acompañados y otras personas vulnerables, así como la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para movilizar recursos sanitarios, logísticos y de alojamiento temporal.

El Gobierno de Canarias subraya que estos mecanismos permitirían reforzar los dispositivos existentes y aliviar la presión sobre los servicios públicos y los profesionales que atienden la emergencia. Su puesta en marcha requiere que el Gobierno de España curse las correspondientes solicitudes ante las instituciones europeas.

Clavijo insiste en que la disponibilidad expresada por Bruselas debe traducirse en actuaciones concretas y en recursos que lleguen efectivamente a los territorios que más los necesitan. Canarias reclama que la solidaridad europea se materialice en medios, financiación y apoyo operativo, sin que la respuesta quede limitada a los compromisos institucionales.

El Hierro necesita refuerzos inmediatos

La exigencia de una mayor implicación estatal y europea se produce tras un nuevo agravamiento de la situación migratoria en El Hierro, donde durante el fin de semana se ha intensificado la llegada de embarcaciones, incrementando la presión sobre los dispositivos de emergencia, los servicios sanitarios y los recursos de acogida.

Ante este escenario, Fernando Clavijo ha mantenido contactos directos este fin de semana con los ministros de Interior, Política Territorial e Inclusión para reclamar que se acelere la ejecución de las medidas extraordinarias acordadas en la Comisión Interministerial de Migración.

El presidente ha trasladado la necesidad de incrementar los efectivos policiales, reforzar los dispositivos sanitarios y de emergencias y agilizar las derivaciones hacia otros territorios para aliviar la presión sobre la isla.

El Ejecutivo autonómico advierte de que la respuesta no puede quedar condicionada por los plazos administrativos mientras los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios y los dispositivos de acogida afrontan un incremento extraordinario de las llegadas.

Clavijo se trasladará este lunes a Madrid para participar el martes en una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Migración, en la que hará un seguimiento exhaustivo de la ejecución de las medidas acordadas hace una semana. El objetivo es comprobar su grado de cumplimiento y garantizar que los compromisos se traduzcan en actuaciones concretas y recursos efectivos sobre el terreno de forma inmediata.

Cerca de 11.700 migrantes llegan a Canarias en 16 días, casi un 1000 % más que en 2025

Los últimos datos provisionales de la Unidad de Información del Cuerpo General de la Policía Canaria reflejan la magnitud del incremento de la presión migratoria. Entre el 1 y el 16 de noviembre han llegado al archipiélago 11.657 personas migrantes a bordo de 118 embarcaciones, lo que supone un incremento de casi un 1000 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.271 llegadas, y del 124,43 % frente a 2024, cuando llegaron 5.194 personas.

El Hierro concentra la mayor presión, con 97 de las 118 embarcaciones llegadas a Canarias en este periodo, más del 82 % del total. La intensidad de las llegadas ha puesto a prueba los dispositivos de emergencia, los servicios sanitarios y los recursos de acogida de la isla, reforzando la urgencia de que los compromisos alcanzados con el Estado se traduzcan en medios y actuaciones efectivas.

A esta situación se suma el incremento de menores extranjeros no acompañados que debe atender la comunidad autónoma. Canarias tutela actualmente a 3.313 menores, mientras que las nuevas acogidas han pasado de 216 en septiembre a 347 en octubre y 835 en noviembre, según los últimos datos disponibles.

Este aumento está sometiendo a una presión creciente los recursos de protección y acogida del archipiélago, por lo que el Gobierno de Canarias considera especialmente necesaria la intervención de la Agencia Europea de Asilo y la movilización de financiación extraordinaria.

El Ejecutivo autonómico insiste en que Canarias seguirá garantizando la atención humanitaria y la protección de las personas vulnerables, pero reclama que el Estado y la Unión Europea asuman plenamente sus responsabilidades ante una situación que supera el ámbito de respuesta de una comunidad autónoma.