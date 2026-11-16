Ocho embarcaciones llegaron a la isla de El Hierro y una a Tenerife, en total 3.047 personas migrantes llegaron a Canarias durante el fin de semana, 1.467 solo este domingo

Un grupo de migrantes en el puerto de La Restinga, El Hierro. Imagen EFE

Las 1.467 personas llegadas este domingo a Canarias en nueve cayucos, ocho a El Hierro y uno a Tenerife, elevan a 3.047 el balance del fin de semana, según el recuento realizado con información de los servicios sanitarios, Salvamento Marítimo y el 112.

El domingo, 870 migrantes tuvieron que pasar la noche en los muelles herreños por falta de espacio de alojamiento en la isla.

Entre las 1.467 personas llegadas el domingo a Canarias figuraban al menos 110 mujeres y 66 menores, según los partes de atención disponibles, a falta del desglose de los 263 ocupantes de uno de los cayucos desembarcados en La Estaca.

La última llegada se produjo a las 22:30 horas en La Restinga, donde la Salvamar Navia desembarcó a 93 personas, entre ellas dos mujeres y seis menores, cinco niños y una niña, según los datos de los servicios de atención a pie de muelle.

Sus ocupantes, de Senegal y Gambia, explicaron que habían partido de Dakar siete días antes.

Una embarcación llega a Los Cristianos

En Tenerife, la Salvamar Alpheratz desembarcó a las 21:15 horas en Los Cristianos a otras 113 personas, rescatadas en un cayuco a cinco millas de la costa, sin que ninguna necesitara traslado hospitalario, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112.

En esta embarcación viajaban 103 hombres y diez mujeres, entre ellos siete menores.

Estas dos últimas operaciones completaron una jornada con un total de nueve cayucos con 1.354 personas desembarcadas en El Hierro y 113 en Tenerife, por debajo de las 1.580 del sábado, cuando llegaron catorce cayucos al archipiélago.

Esas 1.580 personas del sábado 14 de noviembre constituyen por ahora el récord de migrantes en las costas canarias en un solo día desde que comenzó a documentarse la llegada de pateras en 1994.

El balance conjunto del sábado y el domingo asciende así a 3.047 personas en 23 embarcaciones, que sumadas a los 843 migrantes de los ocho cayucos del viernes hacen un acumulado de los tres días de 3.890 personas en 31 embarcaciones.

De las 1.354 personas llegadas el domingo a El Hierro, 1.030 desembarcaron en La Restinga, en seis cayucos, y 324 en La Estaca, en otros dos.

Las primeras siete llegadas del domingo a El Hierro sumaron 1.261 personas: las salvamares Menkalinan, Diphda, Acrux y Navia desembarcaron en La Restinga a 937 ocupantes de cinco cayucos, mientras que la guardamar Polimnia trasladó a La Estaca a otros 324 de dos embarcaciones.

Entre sus ocupantes figuraban al menos 98 mujeres y 53 menores, a falta del desglose de uno de los cayucos llegados a La Estaca, y tres personas necesitaron traslado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Desde Senegal y Gambia

Según los testimonios recabados, cinco de esas embarcaciones habían partido de Mboro y Dakar, en Senegal, y de Bakau, Brufut y Banjul, en Gambia, con travesías de entre cinco y ocho días.

Al cierre de la jornada, las personas de cinco de los cayucos desembarcados en El Hierro se quedaron a dormir en los puertos: 546 en La Restinga y 324 en La Estaca.

El balance facilitado sobre los recursos de acogida recoge además 1.606 personas en centros de atención, de las que 1.300 se encontraban en el centro de atención temporal de extranjeros de San Andrés y otras 306 en el polideportivo de esa localidad y en el convento de Frontera.

Este lunes, a las 7:45 horas, han sido trasladadas desde El Hierro otras 360 personas en un barco regular y para las 14:00 horas está prevista una nueva derivación de otras 360.