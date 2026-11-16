Alpidio Armas defiende la obligación de atender a las personas que llegan en cayucos o pateras a la isla y reconoce el impacto que la presión migratoria está teniendo en el pueblo pesquero de La Restinga

Declaraciones de Alpidio Armas para el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha defendido este lunes en declaraciones al programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, la necesidad de garantizar una atención digna a las personas migrantes que llegan a la isla en embarcaciones precarias y ha rechazado las actitudes xenófobas y racistas que califican esta situación de «invasión».

«Tenemos la obligación de atender», ha afirmado Armas, que ha apelado a las circunstancias personales de quienes emprenden la peligrosa travesía por el Atlántico en busca de una vida mejor. En este sentido, ha recordado que entre los ocupantes de las pateras hay familias que viajan con niños de apenas dos o tres años, una situación que, a su juicio, refleja «el grado de desesperación» de quienes abandonan sus lugares de origen.

El presidente insular ha explicado que, aunque el Cabildo no tiene competencias en materia de inmigración, sí considera que debe velar por las condiciones de vida de las personas que permanecen temporalmente en El Hierro antes de trasladarlas a otros recursos. «Esas doce, veinticuatro, treinta y seis horas antes de ser derivados, que la gente aquí tenga un plato de comida y tenga un sitio donde pasar la noche», ha señalado.

El impacto de las llegadas en La Restinga

Alpidio Armas también ha reconocido las consecuencias que la presión migratoria está teniendo en La Restinga, un núcleo pesquero de unos 500 habitantes que ve condicionado su funcionamiento cotidiano por la llegada continuada de embarcaciones.

El presidente del Cabildo ha subrayado que la situación ha dejado de ser algo puntual. «No estamos hablando ya de algo circunstancial, que llega una patera de vez en cuando, sino que llegan diez o doce pateras diarias», ha indicado.

Esta frecuencia de llegadas provoca que el pequeño puerto pesquero de La Restinga esté «casi exclusivamente dedicado» a las labores relacionadas con la gestión migratoria, con las dificultades que esto supone para el desarrollo habitual de la actividad en el pueblo.

«Esto no es una invasión»

Armas ha expresado también su rechazo a los discursos que utilizan términos como «invasión» para referirse a la llegada de migrantes a Canarias. Ha calificado de xenófobas y racistas determinadas actitudes y ha defendido que se utilicen conceptos adecuados para describir la realidad.

«Esto no es una invasión, esto es una inmigración irregular, quizás desmedida o quizás más de lo que se puede soportar, pero invasión en ningún caso», ha manifestado.

En su argumentación, ha diferenciado ambos conceptos al considerar que una invasión implica un componente bélico, la presencia de grupos armados y la intención de ocupar un territorio para ejercer su control. «Esto, desde luego, no es lo que sucede con la inmigración que venía llegando», ha concluido.