Torres reitera el «refuerzo» que hace el Gobierno de España con la situación, especialmente en sus relaciones diplomáticas con los países de origen

El Gobierno de España convocará el próximo martes una segunda Comisión Interministerial de Inmigración con el objetivo de actualizar las medidas y evaluar los acontecimientos de la última semana en la isla de El Hierro, que está en emergencia migratoria ante el repunte que se registra especialmente este mes de noviembre.

Así lo ha avanzado este domingo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha visitado la isla, y en concreto el muelle de La Restinga, con motivo de la situación que sufre. En declaraciones a los medios ha detallado que se está «en contacto directo» con el Gobierno canario para hacer un seguimiento de la situación.

Emergencia migratoria

Torres, que ha subrayado que ya el Gobierno central ha aprobado la emergencia migratoria en la isla, ha abordado los 15,2 millones acordados el pasado martes en la última Comisión para destinarlos a plazas de acogida en España y Canarias, así como los 1 millones para reforzar Cruz Roja, entre otras medidas relevantes.

Gobierno de Canarias

Junto a ello, ha dicho, ya se han implementado «más recursos» en el delegación del Gobierno en Canarias con el objetivo de colaborar con respecto a los menores migrantes no acompañados que arriban a las islas. «Estamos trabajando en medidas de carácter social y económica, así como también de tipo diplomático», ha añadido.

«Hemos tenido respuesta humanitaria en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros de manera inmediata, y, a partir de ahí, de manera ordenada y rigurosa, y con recursos, esas derivaciones se van ejecutando al resto del territorio fuera de de El Hierro, y a otros lugares, de acuerdo con las propuestas del Ministerio de Inclusión«.

Ha insistido Torres en el «refuerzo» que hace el Gobierno de España con la situación, especialmente en sus relaciones diplomáticas con los países de origen, sobre todo con Senegal, para tratar de contener la emergencia.