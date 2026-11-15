En un mensaje en su cuenta oficial de ‘X’, Clavijo ha señalado haber recibido la llamada de Pradales, quien se habría interesado personalmente por la situación en la isla occidental

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha transmitido este domingo su agradecimiento ante «la preocupación, disposición y solidaridad» expresada por el Gobierno vasco, que a través de su lehendakari, Imanol Pradales, ha ofrecido «los recursos que puedan ser necesarios» para afrontar la emergencia migratoria en El Hierro.

Presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

En un mensaje en su cuenta oficial de ‘X’, Clavijo ha señalado haber recibido la llamada de Pradales, quien se habría interesado personalmente por la situación en la isla occidental y quien habría puesto a disposición de las islas los recursos de Euskadi que «puedan ser necesarios» para afrontar el repunte migratorio.

Pueblo vasco

«Le agradezco sinceramente su preocupación, su disposición y la solidaridad del pueblo vasco. En momentos como este, la colaboración entre territorios es fundamental y debe traducirse en hechos», ha aseverado.