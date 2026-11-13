JUCIL denuncia la falta de medios de la Guardia Civil en El Hierro ante la presión migratoria

La asociación advierte de que los efectivos actuales son insuficientes y exige más personal, equipos de protección y mejores condiciones para los agentes desplazados

Imagen de archivo de la Guardia Civil en el puerto de La Restinga, El Hierro. Archivo de EFE/ Gelmert Finol

La asociación profesional JUCIL ha reclamado a la Dirección General de la Guardia Civil un refuerzo urgente de los medios humanos y materiales destinados en El Hierro ante el aumento de llegadas de personas migrantes. Según la organización, desde principios de noviembre han arribado a la isla unas 6.700 personas, una situación que consideran difícil de afrontar con los recursos disponibles.

En un escrito registrado ante la directora general de la Guardia Civil, JUCIL advierte de que los efectivos actuales son «claramente insuficientes» para atender el volumen de trabajo sin comprometer la seguridad de los ciudadanos ni la integridad de los propios agentes.

La asociación explica que el dispositivo ordinario cuenta actualmente con una sola patrulla de Seguridad Ciudadana para atender las llegadas de embarcaciones y cubrir las necesidades de toda la isla. A este servicio se suma una patrulla del Servicio Fiscal que también debe prestar atención al aeropuerto.

Aunque se han incorporado refuerzos puntuales, JUCIL considera que estas incorporaciones no son suficientes para dar respuesta a situación.

Además, la organización denuncia problemas de planificación en la gestión de los desplazamientos, las bajas y las activaciones de personal. Según señala, algunos agentes reciben avisos con apenas un día de antelación y deben buscar por su cuenta alojamiento durante su estancia en la isla.

Más compensaciones y mejores condiciones laborales

Entre las medidas solicitadas, JUCIL plantea establecer una gratificación por servicios extraordinarios, similar a la que se aplicó en 2021 durante la crisis migratoria de Ceuta, cuando se abonaban 100 euros por jornada a partir de cuatro horas de servicio.

También exige el reconocimiento y el pago urgente de los incentivos ACEX y CREX que correspondan a los agentes desplegados, así como una revisión de las dietas para adaptarlas al coste real del alojamiento y la manutención.

La asociación reclama igualmente que se agilice el abono de los anticipos y las dietas, además de actualizar con carácter retroactivo las cantidades destinadas a cubrir los gastos del personal desplazado.

Otro de los puntos recogidos en el escrito es la necesidad de registrar de forma detallada en la aplicación SIGO todas las jornadas de trabajo, modificaciones de horarios, descansos y vacaciones del personal destinado o comisionado en El Hierro desde el pasado 1 de noviembre.

Protección para los agentes y reconocimiento de su labor

En cuanto a los medios materiales, JUCIL insiste en la necesidad de proporcionar equipos de protección individual (EPI) a los guardias civiles y establecer protocolos de coordinación con los servicios sanitarios ante posibles enfermedades transmisibles.

La organización también solicita la creación de un distintivo o condecoración específica para reconocer el trabajo de los agentes que participan en el dispositivo desplegado en la isla.

Por último, JUCIL recuerda que la seguridad ciudadana y la atención humanitaria no pueden depender de manera indefinida del esfuerzo de unos efectivos que, a su juicio, trabajan con una dotación insuficiente.

En este contexto, la asociación vuelve a reivindicar el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, una jubilación digna y una equiparación salarial real y completa con las policías autonómicas.