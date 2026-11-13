Cuatro de las personas afectadas han resultado heridas de carácter moderado, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias

Un total de seis personas han resultado heridas en una colisión entre varios turismos en la TF-5, a su paso por el municipio de La Laguna (Tenerife). El accidente se produjo en la tarde de este jueves y hasta el lugar se desplazó personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que tuvo que liberar a uno de los afectados del interior de su vehículo y asegurar los coches implicados en el choque.

Sala operativa del 112. Archivo RTVC

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) auxilió a una mujer de 60 años que presentaba varios traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, y la trasladó al Hospital Universitario de Canarias. Por otro lado, el personal sanitario atendió a otra mujer de 44 años, que también presentaba varios traumatismos de carácter moderado, y la trasladó al Hospital San Juan de Dios.

Además, el personal sanitario atendió a un hombre de 65 años que presentaba cervicalgia de carácter moderado, salvo complicaciones, y lo trasladó al Hospital Universitario de Canarias. Asimismo, asistió a un joven de 20 años con cervicalgia de carácter leve y lo trasladó al Hospital San Juan de Dios.

Más afectados

Asimismo, el personal sanitario atendió a una mujer de 41 años que presentaba lesiones de carácter leve, salvo complicaciones, y la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Finalmente, asistió a un hombre de 60 años con cervicalgia de carácter leve y lo trasladó al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del servicio de mantenimiento de carreteras, que procedieron a limpiar la vía, así como agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.