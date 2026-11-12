La Guardia Civil desarticula una red que estafaba a empresarios con falsas operaciones de financiación millonaria

En la operación de la Guardia Civil tres personas han sido detenidas en Valencia y Santa Cruz de Tenerife por su presunta pertenencia a esta red. Los investigados ofrecían supuestos préstamos de hasta 25 millones de euros a cambio de anticipos económicos

Imagen facilitada por la Guardia Civil de la operación Nikart

La Guardia Civil ha concluido la operación ‘Nikart‘. Tres personas han sido detenidas en Valencia y Santa Cruz de Tenerife por su presunta implicación en una organización criminal. Esta organización se dedicaba a estafar a empresarios mediante falsas operaciones de financiación y rescate económico.

La investigación comenzó en julio de 2026. Una empresa de La Rioja denunció que había realizado varios pagos anticipados para acceder a una supuesta operación financiera que nunca llegó a materializarse.

La estafa del falso inversor

Los investigadores descubrieron que los detenidos operaban a través de una falsa entidad financiera y ofrecían inversiones y préstamos millonarios. Lo hacían a empresarios, autónomos, clubes deportivos y personas con dificultades económicas principalmente. Para ganarse su confianza el máximo responsable se presentaba como un inversor de gran solvencia, asegurando disponer de más de 25 millones de euros.

El grupo reforzaba esta apariencia de riqueza mediante vehículos de alta gama, reuniones en hoteles de lujo y exhibiciones de grandes cantidades de dinero en efectivo. Su objetivo era conseguir que las víctimas realizaran pagos anticipados por operaciones financieras inexistentes.

Imagen facilitada por la Guardia Civil de la operación Nikart

La investigación también permitió esclarecer el reparto de funciones dentro de la organización. El principal investigado captaba y convencía a las víctimas, una de las mujeres localizaba potenciales clientes y preparaba la documentación mientras que la tercera facilitaba cuentas bancarias para recibir y desviar el dinero.

Además el principal responsable utilizaba identidades falsas. Llegando incluso a suplantar a una persona fallecida así como sociedades interpuestas y personas de su entorno para ocultar su patrimonio y dificultar su localización.

Durante los registros domiciliarios, realizados con la colaboración de distintas unidades de la Guardia Civil, se intervinieron ordenadores, teléfonos móviles, discos duros, memorias USB, dinero en efectivo y documentación relacionada con la actividad investigada.

Imagen facilitada por la Guardia Civil de la operación Nikart

La actuación policial permitió evitar que varias empresas que se encontraban en negociaciones avanzadas realizaran los pagos exigidos.

A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y contra la seguridad vial. La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, con el apoyo de las comandancias de Valencia y Santa Cruz de Tenerife y otras unidades especializadas.