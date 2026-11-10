Los pescadores viajaban entre islas para realizar pesca furtiva en la zona Oeste de Fuerteventura

El pasado 8 de otubre, el Servicio de Protección de la Naturaleza de Fuerteventura en labores de vigilancia para la prevención del furtivismo marítimo en aguas territoriales, identificó a tres pescadores que desembarcaron con una lancha tipo zodiac por la zona oeste de la isla. Tras una rigurosa inspección por parte de los agentes se constató una nevera completa de pescado, así como en el fondo de la embarcación la captura ilegal de un total de más 50 kilos.

Parte del pescado incautado. Guardia Civil

Fruto de la vigilancia que realizaban los componentes del Seprona de la Comandancia de las Palmas en el litoral de Fuerteventura, hallaron indicios de una serie de prácticas ilegales de un grupo de personas que, en reiteradas ocasiones, aprovechaban los desplazamientos desde Lanzarote y desde La Gomera para realizar pesca furtiva en las costas majoreras.

Dispositivo de localización y vigilancia

En base a la colaboración que realiza el Seprona con el personal de vigilancia de las Zonas de Especial Conservación Marinas de Canarias, se estableció un dispositivo de localización que permitió comprobar como este grupo, ejercía una actividad ilegal de pesca en la zona oeste de la isla.

Tras las actuaciones llevadas a cabo por estas tres personas, la Guardia Civil realizó un discreto seguimiento comprobando como las mismas iban a ser entregadas en establecimiento hostelero de Morro Jable.

Los agentes impidieron la venta de las capturadas que superaban los 50 kilos sin cumplir las condiciones óptimas de salubridad para la cadena de consumo. Además, las capturas no habían pasado el control preventivo y obligatorio sanitario de cara a su comercialización.

Sanciones económicas de 60 a 300.000 euros

Asimismo, los culpables se enfrentan a diversas sanciones que oscilan desde 60 a 300.000 euros.

La Guardia Civil recuerda la importancia del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para asegurar la conservación de las especies y sus hábitats y, para ello, la necesidad de respetar la normativa ambiental vigente.