El arrestado forzó la puerta de emergencia de un comercio de La Oliva y sustrajo cerca de 1.000 euros en efectivo y prendas valoradas en unos 2.600 euros. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional

La Guardia Civil detuvo el pasado 28 de octubre a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento comercial del municipio de La Oliva, en Fuerteventura. El valor de los objetos sustraídos y el dinero en efectivo asciende a unos 3.600 euros, según la investigación.

Imagen cedida por la Guardia Civil

El Puesto Principal de Corralejo tuvo conocimiento del robo tras recibir la denuncia de la representante comercial de la empresa afectada. A partir de ese momento, los agentes del Área de Investigación iniciaron las pesquisas para esclarecer los hechos e identificar al responsable.

Forzó la puerta de emergencia para acceder al comercio

Los investigadores analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y realizaron distintas gestiones para reconstruir los itinerarios de acceso y huida del autor. Las imágenes permitieron comprobar que el detenido entró en el local tras forzar la puerta de emergencia con un objeto contundente.

Una vez dentro, sustrajo una caja fuerte y una caja registradora que contenía cerca de 1.000 euros en efectivo. También se llevó varias prendas de ropa cuyo valor económico ronda los 2.600 euros. El importe total de lo robado asciende aproximadamente a 3.600 euros.

Las gestiones policiales permitieron finalmente identificar y localizar al presunto autor, al que la Guardia Civil detuvo el 28 de octubre.

Prisión provisional para el detenido

Tras su arresto, el hombre pasó a disposición del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, Sección de Instrucción, Plaza número 2, que se encontraba en funciones de guardia.

La autoridad judicial decretó prisión provisional comunicada para el detenido, acusado de un delito de robo con fuerza en establecimiento comercial.