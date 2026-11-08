La jornada musical comenzó durante el día con las cinco propuestas del Arena Negra de Día, que llevaron hasta Gran Tarajal una programación marcada por los ritmos latinos

La playa de Gran Tarajal vivió este sábado una de las noches más multitudinarias que se recuerdan en Fuerteventura. La segunda y última jornada del Festival Arena Negra 2026 reunió a una afluencia histórica de público, con una playa que nunca antes había presentado una imagen semejante y que alcanzó su momento de mayor expectación durante el concierto de Luis Fonsi, convertido en el más multitudinario celebrado hasta ahora en la isla.

Imagen cedida.

La jornada musical comenzó durante el día con las cinco propuestas del Arena Negra de Día, que llevaron hasta Gran Tarajal una programación marcada por los ritmos latinos, los sonidos tropicales y la música de raíz canaria.

Ya por la noche, Los Secretos fueron los encargados de inaugurar los conciertos en el escenario principal. La banda, imprescindible en la historia de la música española, ofreció una actuación excepcional fuera de gira, con su característico sonido de grupo completo y un repertorio de canciones que forma parte de la memoria musical de varias generaciones.

Memoria del festival

El momento central de la noche llegó con Luis Fonsi. El artista puertorriqueño, con más de 27 años de trayectoria y una carrera marcada por grandes éxitos internacionales como ´Despacito´, llevó hasta Gran Tarajal su repertorio y los sonidos de su etapa artística más reciente, recogida en el álbum ´El Viaje´. Su actuación congregó a una multitud que llenó la playa y convirtió el concierto en una cita histórica para la música en directo en Fuerteventura. Uno de los momentos más especiales llegó cuando el cantante invitó a subir al escenario a la artista majorera Gara Alemán, a quien había conocido durante su paso por el programa de televisión ´La Voz´. La participación de la cantante de Fuerteventura añadió un componente especialmente emotivo a una actuación que quedará en la memoria del festival.

Después llegó el turno del artista malagueño Delaossa, uno de los nombres destacados de la escena urbana española, quien presentó su particular combinación de tradición y modernidad, con un estilo personal e íntimo y los temas de su álbum ´La Madrugá´.

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Lauta fue el encargado de cerrar el cartel de conciertos de esta edición, con una propuesta llegada desde Argentina en la que confluyen el pop, el R&B y los sonidos urbanos. Su actuación deparó otra de las sorpresas de la noche, al contar sobre el escenario con la participación de las canarias de Nueva Línea, que se sumaron al artista para poner el broche final a la programación musical.

Nuevamente, Óscar Martínez, DJ y locutor de LOS40, acompañó los cambios de escenario y los momentos previos y posteriores a los conciertos con sus sesiones, mientras que la actriz majorera Mariam Hernández ejerció como presentadora y anfitriona del festival.