La Policía Local de Puerto del Rosario informó que recibieron de los hechos por la Torre de Control del Aeropuerto de Fuerteventura

La Policía Local de Puerto del Rosario ha denunciado a un joven por deslumbrar con un puntero láser a los pilotos de varios aviones comerciales durante el despegue y ascenso, así como al de un helicóptero de emergencias con base en Fuerteventura, según ha dado a conocer este viernes.

Imagen archivo RTVC.

A través de sus redes sociales, la Policía Local de la capital majorera informó que se les alertó de los hechos por la Torre de Control del Aeropuerto de Fuerteventura, sobre las 19:00 horas del pasado miércoles 4 de noviembre.

Batida por la zona de Los Pozos

Los deslumbramientos se llevaron a cabo por haces de luz compatibles con los emitidos por punteros láser y produjeron, según alertan desde la Policía Local, “un grave riesgo para la seguridad aérea”.

Gracias a las coordenadas facilitadas por la Torre de Control, los agentes realizaron una batida por la zona de Los Pozos y su playa, lo que les permitió localizar al presunto responsable en la zona del espigón.

El joven, una vez identificado, reconoció los hechos y se le intervino un puntero láser, que quedó depositado en dependencias policiales.

Medios de transporte

Los agentes tramitaron la correspondiente denuncia por una infracción muy grave del artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, relativa a la proyección de haces de luz sobre pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarlos, distraerlos o provocar accidentes.

Esta infracción puede conllevar una sanción económica de entre 30.001 y 220.000 euros, ha recordado la Policía Local.

Los hechos también fueron puestos en conocimiento de la Comandancia de la Guardia Civil en Puerto del Rosario y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Por último, la Policía Local ha advertido de que el uso indebido de punteros láser puede provocar deslumbramiento y pérdida temporal de visión en los pilotos, poniendo en grave peligro la seguridad aérea.