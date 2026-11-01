Salvamento en Tenerife procedió a movilizar al helicóptero helimer 204, así como a la salvamar Alpheratz, que procedieron a iniciar la búsqueda del bañista

El bañista en apuros que trataban de localizar este domingo los efectivos de emergencia ha podido salir del agua por sus propios medios y en buen estado de salud de la playa de El Médano (Tenerife).

Informa. Archivo RTVC.

Según informa el organismo estatal, este domingo se recibió un aviso del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112) de que había un bañista en apuros en la zona y que no había podido ser localizado.

Neumática de efectivos de bomberos

El centro de control de Salvamento en Tenerife procedió a movilizar al helicóptero helimer 204, así como a la salvamar Alpheratz, que procedieron a iniciar la búsqueda, ya iniciada por una neumática de efectivos de los bomberos.

Finalmente, el Cecoes 112 reportó que el nadador pudo salir del agua por sus propios medios y en buen estado de salud.